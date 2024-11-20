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殘忍金魚秀「像把幾千隻狗關一起」　獸醫示警：一定會有生命死亡

金魚是群居動物，金魚展部分魚兒卻被獨自關在狹小的水缸中，在孤獨之下出現刻板化行為。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

▲金魚是群居動物，金魚展部分魚兒卻被獨自關在狹小的水缸中，在孤獨之下出現刻板化行為。（圖／台灣防止虐待動物協會提供）

圖文／CTWANT

台北市信義區知名賣場「ATT 4 FUN」7樓餐廳SAKURA餐酒館，即將引入日本備受爭議的「Art Aquarium」金魚藝術展，引發動保界強烈反彈，「塔魚手札─魚醫生與飼育員的水族筆記」負責人、魚類醫師潘世瑩更示警，此展覽一定會造成生命死亡，希望主辦單位懸崖勒馬，觀眾們則該抵制，別讓魚兒成為商品被犧牲。

「金魚其實是很聰明的動物，就像把幾百、幾千隻狗關在一起展覽一樣。」潘世瑩提到，大眾普遍認為金魚的記憶力只有7秒，但牠們的智商其實類似於小白鼠，有自己的脾氣和個性，還可辨別多張人臉，將這些纖細且敏感的生物關在籠中強迫展出，殘忍程度可想而知

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潘世瑩提到，在東京展覽的金魚身體乍看之下沒有異樣，卻往往出現各種刻板行為，其心靈造成的創傷難以估量，最終會變成只有肉體、失去靈魂的「喪屍」，也將造成過早死亡。

 高密度飼養、刺眼燈光和人近距離的觀賞都無時無刻間增加魚兒壓力，魚兒可能因身心受創而成為沒有靈魂的「喪屍魚」。（圖／翻攝Art Aquarium museum臉書）

▲高密度飼養、刺眼燈光和人近距離的觀賞都無時無刻間增加魚兒壓力，魚兒可能因身心受創而成為沒有靈魂的「喪屍魚」。（圖／翻攝Art Aquarium museum臉書）

 「歐洲禁止裸缸方式展示金魚，但台灣沒有一個飼養指南，好像怎麼養都可以。」台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如表示，金魚展主辦單位為了追求所謂的「藝術」，大部分缸體中沒有遮蔽物和地面材質，魚兒們無處藏身，只能暴露在外界的所有干擾中，台灣法規目前更可說是「無法可管」。

「因為這個展覽符合免經許可，所以動保處只能『建議』。」姜怡如提到，根據《動物保護法》第六條之一，任何人未經申請不得任意進行動物展演，但也有免經許可條款，如魚類在水池總容量30立方公尺以下的水缸進行展演，該展覽因而不需要提出申請，相關的展演計畫也無須送審。

姜怡如說，該展覽將多種造成魚兒緊迫的元素集結其中，專家學者和魚類醫生都擔心會造成動物大量損傷，多次想與餐廳業者溝通，主辦方卻未出席過會議，動保處只能將專家的意見「轉交」，告知正確飼養方式，希望主辦單位能夠遵守。

「獸醫說一定會造成大量犧牲，把這麼糟糕的飼養方式帶進台灣，真的很不負責任。」姜怡如痛批，魚兒的動物福祉長期被大眾忽略，如今該展覽又帶給大眾惡劣示範，更恐會造成模仿效應，如今只能期盼主辦單位能懸崖勒馬，別讓無辜生命受到傷害。

 魚類醫師潘世瑩警告，金魚展必將造成生命損傷，呼籲主辦單位懸崖勒馬。（圖／翻攝畫面）

▲魚類醫師潘世瑩警告，金魚展必將造成生命損傷，呼籲主辦單位懸崖勒馬。（圖／翻攝畫面）

記者致電餐廳和寄送郵件都未獲回應，而主辦單位在社群媒體上強調，展覽顧問團包括張軒誠水景空間設計總監張軒誠、魚活通顧問企業社負責人王茂麟、獸醫邱新育、國立台灣海洋大學水產養殖系副教授李柏蒼，從籌備展演到完整展期都會有來自產業界、學術界、獸醫師的共同監護與指導，定期維護金魚的健康狀態，確保魚隻的舒適與健康。

主辦單位表示，展覽期間正值金魚繁殖期，雄性追逐雌性時會導致疲勞後受傷，嚴重會危及生命，因而採取隔離疲憊魚隻、提供充足休息空間等措施，並針對每缸的水量和狀況定期更換一定比例的水量，也會依照生物狀態採取臨時性的換水，保持水質穩定，確保展覽符合動物福祉標準。

台北市動保處表示，已將專家意見告知業者，業者已知曉，金魚展開幕後，動保處會派人盯查，確保展場符合動物福祉，如造成動物損傷則將依法裁罰。

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關鍵字： 周刊王動保金魚

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