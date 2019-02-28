自PO幼女虐貓影片...上千人譙翻「教育失敗」　刺青爸出面道歉了！

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寵物小組／綜合報導

蔡姓飼主上周日（24日）在臉書分享一段影片，畫面中小女童單手拉著貓咪的尾巴拖行，接著還拉著貓咪的後腳扯來扯去，過程中全完全不見大人阻止。影片遭人分享到臉書社團，立刻引起公憤，當事人回嗆網友後，緊急將臉書關閉，不過下午3點左右，有人發現這名家長悄悄地出面道歉。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

「咪咪你會被姊姊玩死」蔡姓飼主PO出這段影片，畫面中的小女童在走廊上單手拉著橘貓的尾巴，頭也不回的朝著前方行走；只見她抓著貓咪的雙腳，上下拉扯，絲毫不顧貓咪發出哀叫及掙扎。這行為讓網友們都看不下去，直呼這明顯是虐貓。

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▲小女童拉著貓咪的尾巴行走，引發網友爭議。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



面對網友一面倒的撻伐，飼主可能感受到壓力，在今天上午把影片刪除，目前已無法連結；不過部分網友已將影片與照片存檔，並查出飼主是雲林縣人，正串連動保團體希望約制飼主，同時不排除報警，告飼主涉嫌違反動物保育法。

飼主刪文不久又被網友激怒，今天上午11時左右，再度PO文反嗆，「我敢拍就敢放不像你們只會在網路唉跟吠，難道林北沒交小孩嗎？還是她玩家裡貓弄痛牠我就要打死我的孩子？用詞注意你們......打動保請馬上......啊請問一下你們是在靠北什麼。啊西靠北刷咩」。

▲蔡姓飼主在臉書回嗆網友。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



沒想到才貼出43分鐘就已有多達521則留言，「可悲」、「會生不會教，是虐貓世家嗎」、「態度很兇？」、「大人都不會教嗎？」、「我家屁孩這樣我都會修理，貓咪何其無辜」、「教育失敗」「阿你怎麼刪文了？」、「垃圾男人」。到下午1點左右，飼主關閉個人臉書。

直到下午3點多，蔡姓飼主又在臉書發文，不過這次並非和網友嗆聲，而是一篇內含94個字數的道歉文，「對於影片中的行為，本人深感抱歉沒有第一時間制止，我也將相關的影片提供給派出所，將交由相關單位檢視該行為是否已經違法，如有違法將交由司法單位處理，造成各位的困擾，本人再次向各位道歉，對不起。」PO出後當事人臉書又隨即關閉，目前看不到任何貼文，不過已被部分網友截圖。

▲蔡姓飼主在臉書公開道歉後，隨即將臉書關閉。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



《ETtoday寵物雲》稍早再度致電蔡先生，對方手機關機，截稿前仍無法取得回覆，並且當事人的臉書仍是關閉狀態。動保處疑似恰逢228假日，致電也無人接聽。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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