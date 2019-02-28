女童「單手拉尾」走廊拖橘貓　上千人灌爆刺青爸臉書：小孩缺的是教育

▲小女童拉著貓咪的尾巴行走，引發網友爭議。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



寵物小組／綜合報導

「咪咪你會被姊姊玩死」蔡姓網飼主上周日（24日）在臉書上傳一段影片，畫面中的小女童在走廊上單手拉著橘貓的尾巴，頭也不回的朝著前方行走。這行為被網友看到後認為有些不妥，紛紛轉貼到各個臉書社團，不到3小時的時間就湧入將近2千人，不少網友非常擔心貓咪的現況，聲稱已通報動保處，不過目前蔡姓當事人臉書關閉、手機未接。

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林姓愛貓人士3個小時前在貓咪寵物社團貼出2張照片，並且心疼的說道，「請問有什麼方法可以讓他迅速的無法再養這隻貓？要聯絡什麼單位嗎？」透過網友截圖照片中可見，有張照片是小女童在走廊拉著貓咪的尾巴行走；而另張畫面則是雙手拉著橘貓的後腿，見牠想跑走，女童便快速地撲上去，趴在喵星人的身上。

這2段引發爭議的影片目前已被網友們轉貼到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」、「爆怨公社」等...，許多人看完都在底下表示，「小孩缺的是教育，最差勁的是大人」、「天阿～太誇張了」、「大人都不會教嗎？」、「我家屁孩這樣我都會修理，貓咪何其無辜」、「貓叫得好可憐⋯誰能救啊！」、「教育失敗」、「太可惡了！我家也有小孩！我兒拉貓尾巴我也會嚴厲制止小孩不能拉扯貓咪，並且教導孩子不能這樣對待貓咪！看到這篇文章真的很生氣」。

▲小女童和貓咪的互動方式引發爭議。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



除了在社團裡有上千人留言之外，還有800多人灌爆女童父親的臉書，不過對此他在臉書回嗆網友，「我趕拍就敢放不像你們只會在網路唉跟吠，難道林北沒交小孩嗎？還是她玩家裡貓弄痛牠我就要打死我的孩子？用詞注意你們......打動保請馬上......啊請問一下你們是在靠北什麼。啊西靠北刷咩」。

▲蔡姓飼主在臉書回嗆網友。（圖／翻攝自臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」）



目前蔡姓當事人的臉書已關閉，《ETtoday寵物雲》稍早致電蔡先生，對方手機關機，截稿前無法取得回覆。動保處疑似恰逢228假日，致電也無人接聽。

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