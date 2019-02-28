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怕保母汪幫顧寶寶太累　阿公「馬殺雞服務」…網笑：福利Hen好！

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米漿閉眼享受高級待遇。（影／網友Nina Chen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「2號按摩師力道不錯，等等多給點小費！」米克斯「米漿」平常都會當保母來照顧小寶寶，阿公為了犒賞牠，就決定親自出馬服務。只見老人家用純熟的手法幫客人馬殺雞，還知道不同部位用不同手法按摩，網友看完影片後笑說，「保母的福利是不是太好了點。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯米漿 。（圖／網友Nina Chen授權提供）

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▲阿公幫保母米漿按摩。

▲米克斯米漿 。（圖／網友Nina Chen授權提供）

▲米漿平常會像保母一樣幫忙照顧寶寶。

影片中可以看到，阿公用「神之手」來幫汪孫馬殺雞，並用專業級的手勁來按摩肩膀和腳，還會換姿勢來輕捏脖子，全身上下沒有地方遺漏，嘴裡還念念有詞地說，「外面按摩500我幫你按免錢」， 阿嬤則負責在一旁唱歌演奏，就好像真的在高級養生館一樣，而「客人」米漿滿足地閉眼享受明星待遇，讓拍攝的馬麻笑說，「阿嬤都沒有這福利，誰是狗奴很清楚了。」

▲米克斯米漿 。（圖／網友Nina Chen授權提供）

無時無刻黏在阿公和未來鏟屎官旁邊。

影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」許多網友被汪汪和阿公的互動給圈粉，並在底下留言表示，「米漿成功收服阿公」、「 阿公好勾追」、「集所有寵愛於一身啊」、「米漿在家地位好高哈哈」、「米漿真會收服人心 ，一付享受表情」、「阿公跟米漿都好可愛哦！」、「當保母很辛苦，偶爾也要桑一下」、「感覺阿公很享受天倫之樂。」ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲米克斯米漿 。（圖／網友Nina Chen授權提供）

▲米漿和家人出去玩。

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關鍵字： 米克斯 阿公馬殺雞

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