以為要被咬！霸氣喵老大凶狠衝刺　下秒狂蹭奴才：摸我

▲啊勇在路上遇見霸氣貓貓朝他狂奔而來，還以為要被咬了。（圖／網友啊勇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

這就是反差萌呀！網友啊勇結束工作後，在車內稍作休息，卻被一隻外型霸氣的「喵老大」吸引，於是好奇地走過去查看，沒想到，毛孩突然「疾速狂奔」過來，讓他被嚇了一大跳。貓咪來勢洶洶地衝刺，下秒卻開始瘋狂磨蹭，原來牠只是想要討摸摸。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵老大其實只是想要命令啊勇快點摸摸～

啊勇接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，「我一開始還以為那是一隻發福的小型狗，牠翻過身來，才知道是強壯的喵老大。」他回憶，當時才走近2、3步，貓咪就用跑百米的速度衝過來，還以為自己要被咬了，「結果牠在我旁邊繞來繞去，後來還給抱抱呢！我們玩了15分鐘，真的很捨不得走。」

這則「路遇討摸怪盜」的故事被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後引起熱烈迴響，許多網友都被主子的「反差萌」給逗笑，紛紛留言，「只是外表看起來兇兇啦，其實有顆撒嬌的心～」、「喵：沒看過流氓式撒嬌嗎？」、「地方老大4ni？！」、「氣勢兇猛地……走來討摸嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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