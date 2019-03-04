坐著愛睏…乖柴陪嬤看電視「背對背度估」網笑：長好像

▲瓦力跟阿嬤「背對背度估」。（影／瓦力爸爸提供）

實習記者吳美依／採訪報導

今年1歲半的白柴「瓦力」最喜歡賴在阿嬤身邊，這天祖孫倆一如往常地看著電視，卻越來越「愛睏」，一邊背對背互相依靠，一邊打瞌睡。只見狗狗半夢半醒，甚至差一點就要整隻趴下來，卻還是強打起精神、把頭抬起，瞇瞇眼硬撐的模樣，讓正在拍攝的爸爸笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲瓦力跟阿嬤一起看電視看到打瞌睡。（圖／瓦力爸爸提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲瓦力頭都掉下來啦～

爸爸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，瓦力常常陪阿嬤看電視，但是以前都趴在地上睡覺，「這孩子的個性其實很皮，我們也是第一次看到牠那樣安靜坐著，全家人都覺得很驚訝。」他也笑著說到，狗狗那天「度估」至少5分鐘呢！

▲瓦力小時候的嫩照。

▲瓦力是個活潑的好奇寶寶呢！

▲瓦力來到家裡時，剛好是阿公離開的那段時間，成為阿嬤最好的陪伴。

爸爸提到，整個家族總共養了6隻狗狗，但就屬瓦力和阿嬤感情最好，每個星期都會回老家，「牠出現時正逢我父親離開的那段時間，因此對於我母親而言，也是個很好的陪伴。」他分享祖孫倆的有趣互動，「如果這孩子跑去跟鄰居汪汪打架，事後就會被我媽媽帶到房間裡『碎念』，牠還會默默地瞇眼，坐著挨罵。」

▲瓦力如果和別家狗狗打架，事後都會乖乖聽阿嬤「碎碎念」。

▲瓦力小時候就很皮，撲上去嚇姐姐「布丁」。

▲瓦力全家族都很愛動物，左邊是姐姐布丁。

▲瓦力成為全家人的開心果～

爸爸開玩笑地說，瓦力調皮時真的很欠修理，但可愛時也讓人融化，「我們全家，都因為牠很幸福喔！」他將這段溫馨又搞笑的影片分享到臉書社團「柴犬司令部」後也讓網友們被萌翻，紛紛留言，「跟阿嬤好像～」、「 阿嬤跟阿孫同心，愛睏嘎！」、「互相依靠一起打瞌睡」、「一起被電視看」、「突然把電視關掉，2個還會一起驚醒XD」、「背對背的放鬆時間」、「怎麼會一模一樣啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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