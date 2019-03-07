車子高速輾過…小黃狗「毛皮被扯掉」　整條尾巴掉路邊

▲阿黃尾巴毛皮因車禍被扯下，掉落在路邊。（影／社團法人台南市流浪動物愛護協會授權）

實習記者吳美依／採訪報導

台南新化近日傳出一起車禍意外，汪汪「阿黃」尾巴遭高速輾過，毛皮被硬生生扯下，掉落在路邊，牠嚇得躲在角落瑟縮發抖，痛得一看見人靠近，就齜牙咧嘴想要保護自己。「台南市流浪動物愛護協會」志工接獲通報後趕往現場救援，協助將毛孩送醫，目前狗狗已將傷處截斷，正在住院、休養。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲阿黃被車子高速輾過，尾巴的毛皮整個被扯掉。（圖／社團法人台南市流浪動物愛護協會授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

從影片中的對話，可以得知駕駛留下資料後先行離開，但阿黃仍然躲在角落不知所措，還在流血。志工向《ETtoday寵物雲》表示，一開始看見尾巴掉在路邊，還以為是「整根斷掉」，走近後才發現是「毛皮」被扯掉，「難怪阿黃會不斷發抖，這實在太痛了！」

阿黃的尾巴已經壞死，接受截斷治療後切除，目前仍在醫院療養，並觀察是否有內出血的情形。志工轉述醫師的判斷，「應該是因為車速過快，又瞬間壓過，才會造成這樣的傷害。」他提到，狗狗換藥時雖然很害怕，還痛到整個身體都縮起來，但還是願意讓人摸摸頭，「牠眼神中透露的樣子，好像很渴望被呵護。」

▲阿黃換藥時痛到身體縮起來，但還是願意讓人摸摸。

志工們目前仍不確定阿黃是否有人飼養，希望主人看到新聞可以盡快聯繫，把毛孩帶回家，如果一直都沒有消息，也預計幫狗狗找一個家。他感慨地說，「希望大家平常開車可以多加注意，放慢速度，不只保護用路人與自己，甚至浪浪都可能因此躲過一劫。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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