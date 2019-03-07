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抱卵奔海→溯溪回鄉　台灣特有種「青毛蟹」再現加塱溪

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▲抱卵奔海→溯溪回鄉　台灣特有種「青毛蟹」再現加塱溪（圖／洄瀾風生態有限公司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲青毛蟹是台灣特有種，主要分布在東海岸的溪流中。（圖／洄瀾風生態有限公司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

「青毛蟹」學名「台灣絨螯蟹」，是台灣特有生物，過去在東海岸溪流隨處可見，近年來卻因為棲地改變，以及人為捕捉的壓力，造成數量劇烈減少。花蓮林區管理處去年（2018年）起，在加塱溪流域展開了2年期溪流資源調查，再度發現這群野生動物現身蹤跡，是生態復育的一大成功。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲抱卵奔海→溯溪回鄉　台灣特有種「青毛蟹」再現加塱溪（圖／洄瀾風生態有限公司提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲青毛蟹身體扁平，顏色就像墨綠色苔蘚。

青毛蟹的身體比其他同類更加扁、平，顏色就像墨綠色的青苔，並且因此得名，主要分布在宜蘭縣頭城鎮到屏東縣滿州鄉之間。調查團隊「洄瀾風生態有限公司」吳政澔研究員介紹，「陽光照射能夠為水中藻類與苔蘚帶來養份，森林、草叢則提供腐爛的枯枝落葉，都是牠們最喜歡的食物來源，也是完整溪流生態系缺一不可的要素。」

花蓮林管處處長楊瑞芬表示，「青毛蟹屬於『降海洄游』的物種，繁殖季節時，會抱卵8到17萬粒，從河川往海洋移動，當幼體在海中慢慢脫殼、變態後，再上溯回到乾淨的原始溪流。」她也提到，除了採捕壓力之外，水泥工程也使幼蟹重重受阻，「河口整治的同時，必須顧及周邊生物棲地的維護，對於資源利用也應該有所限制。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 花蓮青毛蟹林管處加塱溪生態復育野生動物

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