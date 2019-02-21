橘貓饋休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～

▲狗狗被壓到時會發出令人融化的抗議聲音。（影／狗狗媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

橘貓「狗狗」這天擠到溫暖的床上，想要和媽咪「饋休」撒嬌，原本已經找到一個舒適的位置窩好、愜意地折起手手，卻一直被奴才的腿壓到，因為不願意讓位，於是發出奶音溫柔抗議，那短短的「嗯～」一聲，搭配無辜的眼神，讓人萌得快要被融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲狗狗：嗯～媽媽你壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲狗狗非常黏人撒嬌，喜歡窩在棉被裡。

▲「狗狗」的名字是爸爸取的，鬧出不少笑話。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，「狗狗」很喜歡躲在棉被裡面，但如果被壓到的時候，就會發生「嗯～」的聲音告知「壓到我了！」家中另外一隻貓咪「餒餒」很喜歡捉弄哥哥，所以2毛孩常常上演這樣的戲碼，「1隻窩在毯子裡，另1隻就硬要把人家挖出來。」

▲白貓「餒餒」和狗狗感情非常好，會互相舔毛。

▲狗狗無時無刻都想討摸，讓媽咪「有點困擾」。

媽咪形容「狗狗」脾氣很好，隨時隨地都要討摸，看見爸媽就自動發出呼嚕聲音，是個十足的「黏人精」，「尤其最喜歡被拍屁股了！我常常摸到手痠、想休息，但又抵抗不了撒嬌攻勢。」她也提到，這孩子比較敏感、膽小，聽見稍微大的聲響都會被嚇跑，甚至會因此打翻飲料。

▲敏感、膽小的狗狗以前在街頭流浪，幸好現在擁有一個永遠的家。

▲狗狗伸展中～

影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，引起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「消氣的聲音」、「聽到這聲音會忍不住想欺負牠XD」、「好像啾啾鞋～」、「好煩害我看了100次」、「貓OS：媽媽你到底要壓幾次？」、「聽得心都茫酥酥～」也有奴才分享自家主子的經驗，「我們家的都會大口咬下去……。」、「我們家的會『呀！』的慘叫！」

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