ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

橘貓饋休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲狗狗被壓到時會發出令人融化的抗議聲音。（影／狗狗媽咪提供） 

實習記者吳美依／採訪報導

橘貓「狗狗」這天擠到溫暖的床上，想要和媽咪「饋休」撒嬌，原本已經找到一個舒適的位置窩好、愜意地折起手手，卻一直被奴才的腿壓到，因為不願意讓位，於是發出奶音溫柔抗議，那短短的「嗯～」一聲，搭配無辜的眼神，讓人萌得快要被融化。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲狗狗：嗯～媽媽你壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗非常黏人撒嬌，喜歡窩在棉被裡。

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲「狗狗」的名字是爸爸取的，鬧出不少笑話。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，「狗狗」很喜歡躲在棉被裡面，但如果被壓到的時候，就會發生「嗯～」的聲音告知「壓到我了！」家中另外一隻貓咪「餒餒」很喜歡捉弄哥哥，所以2毛孩常常上演這樣的戲碼，「1隻窩在毯子裡，另1隻就硬要把人家挖出來。」

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲白貓「餒餒」和狗狗感情非常好，會互相舔毛。

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗無時無刻都想討摸，讓媽咪「有點困擾」。

媽咪形容「狗狗」脾氣很好，隨時隨地都要討摸，看見爸媽就自動發出呼嚕聲音，是個十足的「黏人精」，「尤其最喜歡被拍屁股了！我常常摸到手痠、想休息，但又抵抗不了撒嬌攻勢。」她也提到，這孩子比較敏感、膽小，聽見稍微大的聲響都會被嚇跑，甚至會因此打翻飲料。

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲敏感、膽小的狗狗以前在街頭流浪，幸好現在擁有一個永遠的家。

▲▼橘貓潰休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～（圖／狗狗媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狗狗伸展中～

影片被分享到臉書社團「愛貓聯盟」後，引起熱烈討論，許多網友紛紛留言，「消氣的聲音」、「聽到這聲音會忍不住想欺負牠XD」、「好像啾啾鞋～」、「好煩害我看了100次」、「貓OS：媽媽你到底要壓幾次？」、「聽得心都茫酥酥～」也有奴才分享自家主子的經驗，「我們家的都會大口咬下去……。」、「我們家的會『呀！』的慘叫！」
（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 橘貓米克斯警報潰休

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

短腿法鬥各種抬94上不去　牠羨慕：你們怎麼都在上面

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／檢疫犬坐下20萬掰了？　她嚇哭急翻行李竟是「M..

媽戒指掉進水槽縫！「超強隊友」巧手撈出...千萬名..

房東發現這家人的寵物有點奇怪　雞婆通報才知竟是「狂..

寵物烏龜下太多蛋「煎來吃」！開火10分鐘後…蠢飼主..

新養的狗和貓咪合不來　這家人「冷血行徑」讓鄰居拳頭..

美24洲爆發「殭屍鹿」走路不穩、狂流口水　專家憂：..

狗狗耳朵流出詭異液體　志工翻開檢查驚見「長牙第2張..

影／奴才抱枕熟睡22歲喵「神複製」　她看傻：什麼人..

影／柴柴突破防備迎接　她見「背後亮點」傻眼：該哭還..

驚人的瑞士巴塞爾收容所！這並非台灣無法實現的夢

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘..

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴..

想吃肉湯...柴發明「佛系吃法」 張大嘴吃空氣網：..

「湯圓柴」蓋被被睡到打呼忘我　萌暈大片網友：嘴邊肉..

萌汪趴地「偷踮後腳」屁懸空　踮超久媽超問號：地板太..

「手賤貓」頻翻倒飼料罐逼放飯！　 貓奴爸1分鐘扶正..

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅..

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿..

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴..

夜市買到「吉蛙蛙」見人手靠近就汪汪叫！　網傻眼狂重..

愛貓報恩送「新鮮壁虎」　奴才怕牠傷心放嘴邊：嗯嘛好..

陪伴8年！貴賓被丟收容所「還在傻笑」　痴望爸背影狂..

抱卵母斑龜遭路殺殼全碎裂　血肉中「剩一顆蛋」成最後..

麥當勞紙袋都不放過　浪浪靠貪吃6個月當上「護國神犬..

上百隻斑海豹被盜獵「做壯陽藥」！38隻寶寶被活活嚇..

被姐反鎖門外！她召喚隊友音控開門　「神操作」讓百萬..

主子變小弟！兔子強霸佔東西　喵星人眼神超哀怨：那是..

橘貓饋休被「擠到消氣」　哼酥麻奶音抗議：壓到我惹～

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

蔡康永後事拜託理科太太！　求冰葬「遺體直接敲碎」

「開越野車入河」測試性能　他獨自逃出妻女慘被沖走

用公廁洗手乳染食肉菌　她半張臉被腐蝕現坑洞成「殭屍..

批「同婚專法」是選舉政治操作　幸福盟：不排除發動抗..

嫌遊客太多？2020進威尼斯要收觀光稅一天350台..

密友全爆了！吳建豪婚後還搞曖昧　Arissa心碎：..

這周六要補上班！　高公局宣布周日取消國5北向高乘載..

GD為了老佛爺浮出水面！IG狂發8張「象徵意義照」..

找工作嗎？台泥MA招募計畫　優秀者只花10年當上總..

夜市買到「吉蛙蛙」見人手靠近就汪汪叫！　網傻眼狂重..

寵物動物熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

房東發現這寵物怪怪　結果竟是狂..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

柴柴第一線迎接　她見背後亮點傻..

Google搜「不想回家」竟全..

美國爆發殭屍鹿　走路不穩流口水

狗貓合不來竟這樣解　鄰居拳頭硬..

驚人的瑞士收容所　台灣也能！

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製..

狗耳朵流出液體　翻開驚見第二張..

愛犬走失8個月　主人奔281k..

2歲孩「吸毒」　埋頭聞貓味傻笑

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

讀者迴響

熱門新聞

檢疫犬坐下20萬掰了？他嚇哭翻..

戒指掉水槽　牠巧手撈出網友跪了

房東發現這寵物怪怪　結果竟是狂..

烏龜下太多蛋煎來吃！開火10分..

柴柴第一線迎接　她見背後亮點傻..

Google搜「不想回家」竟全..

美國爆發殭屍鹿　走路不穩流口水

狗貓合不來竟這樣解　鄰居拳頭硬..

驚人的瑞士收容所　台灣也能！

奴才抱枕熟睡　22歲貓「神複製..

狗耳朵流出液體　翻開驚見第二張..

愛犬走失8個月　主人奔281k..

2歲孩「吸毒」　埋頭聞貓味傻笑

阿伯裝塑膠箱「載老伴」超詭異X..

賓士貓患白斑症　褪色成大理石色

最新影片

更多

爸扛36公斤下樓：差點閃到腰　鬆獅犬悠閒享受當「獅子王」

2主人溺水、遭分屍接連身亡... 米克斯熬過悲慘過往重獲新生

萌柴甩頭瞬間「皮肉分離」 耳朵掉到另一邊秀出銷魂嘴邊肉

想吃肉湯...柴發明「佛系吃法」 張大嘴吃空氣網：吃氣氛的

「湯圓柴」蓋被被睡到打呼忘我　萌暈大片網友：嘴邊肉溢出來了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面