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躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物

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▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲妮可回家3年都不給摸，近日卸下心防主動「叫門」。（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

三花貓「妮可」曾經進入收容所，差一點面臨「12夜」的命運，幸好遇見飼主志遠及時領養。3年多以來，毛孩仍然無法忘懷流浪時的陰影，完全不能接受被觸摸，直到近日，終於卸下心防，主動靠近人類「叫門」，讓爸爸感動發文，「這是今年最棒的禮物！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妮可很敏感，就連志遠站起來也會嚇到。

志遠向《ETtoday寵物雲》提到，尚未修法前，許多熱心網友會從收容所認養將要被安樂死的動物，再到網路上發文送養，「同一梯次的同伴都被收編了，妮可卻始終乏人問津。」這件事盤繞在他心中1個多禮拜，直到12夜到來的那天，下定決心向公司請假，特地南下將貓咪帶回家，「我抵達的時候已經下午4點多，真的就差一點點！」

▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家中另外兩貓喬巴、四季春。

▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲志遠與女友因貓相識，四季春也是女友救援而來。

志遠將毛孩帶回家，卻發現牠無法接受新生活，總是躲得不見影子，甚至會被「站起來」的動作嚇壞，「我知道這孩子流浪太久了，已經完全失去對人類的信心，所以也不必勉強，就讓牠自由自在吧！」他把彼此間的相處想像成一場「躲貓貓」，雖然連「摸摸」都沒有機會，還是每天和妮可說話，並又領養「喬巴」作伴。

▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妮可和貓貓相處融洽。

志遠回想當天場景，「我在上廁所時聽到叫聲，原本以為是幻聽，或者別貓想要進來，開門卻看到妮可站在那裡，而且沒有逃跑，還跟我四目相望。」他感動地說，「雖然依舊摸不到這孩子，但我還是很愛牠，也知道牠一直在進步，希望總有一天能接受我！」

▲▼躲12夜！浪貓回家3年不給摸…終於來叫門　他：最棒禮物（圖／網友志遠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最幸福的畫面～

志遠將故事分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引1.7萬網友按讚，紛紛寫下加油打氣的留言，「可憐的牠，不知道經歷了什麼，謝謝你！」、「其實孩子已經認同你，只是比較傲嬌XD」、「謝謝你願意給孩子一個機會，相信牠一定明白你是真心愛牠。」、「那一天就快來了～」、「受過傷害的信任特別珍貴，你們都是有福的。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 收容所三花貓浪浪安樂死12夜

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