焦慮10歲柴被領養→愛笑「白男孩」　她「一席話」暖炸上千網友

▲10歲的卜派被領養後彷彿重獲新生，活力四射。（影／陳先生、柯小姐提供）

實習記者吳美依／採訪報導

網友陳先生和柯小姐去年6月時，從「SPCA台灣防止虐待動物協會」領養了10歲的老狗「卜派」，身為新手飼主的他們曾經擔心寵物的健康問題，但如今完全不後悔，只覺得毛孩帶來的開心和溫暖，遠遠超過一切。媽咪將柴柴現在活潑又開朗的模樣分享到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」後，讓千名網友感動噴淚。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲卜派好想出門～（圖／陳先生、柯小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲卜派的白毛柔軟蓬鬆，笑起來超萌，一點也不像10歲狗狗。

柯小姐向《ETtoday寵物雲》表示，當時她在網路上看見認養文，但似乎乏人問津，「可能是因為卜派會咬傢俱，年紀也不輕了。」她提到，柴柴曾經在淡金公路流浪，一度被好心人收留，卻又因皮膚病治療問題被棄養，「這孩子容易焦慮又膽小，加上曾經搞破壞，第2任飼主自覺無力照顧，再度將汪汪退回協會。」

▲卜派以前曾經流浪，又二度被棄養。

▲卜派搗亂囉～

▲卜派笑嘻嘻地和「傑作」合影。

柯小姐與男友了解卜派有分離焦慮的現象，也知道動物難免破壞傢俱，做足心理建設後才決定領養，「沒想到，健康檢查結果非常漂亮，就連牙齒狀況也很好，完全沒有牙周病哦！」她提到，兒子患有先天性異味性皮膚炎，而且蠻挑食的，但這一切都不是問題，「我們都用飼料混鮮食給牠吃，也常常一起出去玩，不在家時就透過監視器關心，就是希望可以盡量小心地照顧狗狗。」

▲爸媽為挑食的卜派調整飲食配方。

▲卜派甜睡的可愛模樣。

柯小姐提到，卜派剛回家時非常敏感，現在偶爾還是會焦慮，不過已經好轉許多，也逐漸展露出調皮、愛玩的天性，有一次還大便在洗衣機上面，讓人哭笑不得，「真的是第一次看到這種狗耶！」她也提到，兒子很喜歡吃零食、出門散步，臉上也總是掛著可愛笑容，「是個每天都令我融化的『老男孩』。」

▲卜派有好多玩具喔！

▲幸福的一家～

柯小姐感概地說，每個人心中都有一個理想的「溫暖的家」，其實只要多一些勇氣和決心，就可以拯救一個生命，讓牠們來完整自己的幸福，「愛，是不分年齡的。希望大家也能領養代替購買，給予等家的狗狗們一個機會。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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