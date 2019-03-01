媽咪說要輕輕的！萌娃霸氣拔奶嘴　對準喵喵「啾下去❤..

▲輕輕地！親親的？傻傻分不清楚！（影／蒨蒨媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

一位名叫「蒨蒨」的小女孩想要和寵物「亮亮」一起玩耍，於是伸手摸了貓咪一把，但是卻不小心太用力了，被提醒「輕輕地！」她聽見這句話後，竟緩緩低下身來，還霸氣拔掉奶嘴，對準毛孩的臉親了一下。在旁拍攝的媽咪捕捉到這段畫面，笑著說，「輕輕地！親親的？傻傻分不清楚！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲蒨蒨好想跟亮亮玩～（圖／蒨蒨媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲發現奶嘴很礙事，拔掉再來「親親的」！

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，她看見女兒一時沒有控制好力道，趕緊提醒，摸貓咪時要「輕輕地」，沒想到可愛的蒨蒨誤會了，立刻深情獻吻，「她和5隻毛孩一起長大，從小開始就很喜歡玩親親。」她笑著提到，以前也曾經發生過主子太熱情，不小心輕咬到孩子的趣事。

▲蒨蒨從小和貓咪一起長大。

▲蒨蒨從小就喜歡和貓咪親親。

▲和動物一起長大的孩子最幸福了～

這則影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後引起熱烈迴響，許多網友看見溫馨畫面紛紛留言，「再來就會吸喵了！」、「唉呀～初吻送給喵皇了。」、「還知道要對嘴耶～」也有許多人被蒨蒨「霸氣親貓」的樣子萌到，「發現被奶嘴阻擋還拿下來XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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