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口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死

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▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲大花被退養後健康狀況很差，還出現自殘、躁鬱等現象。（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

被飼主拋棄，成為動物心中永遠的傷疤。米克斯貓咪「大花」去年被退養時，健康狀況非常糟糕，口腔潰爛、嚴重脫水，好不容易情況穩定下來，卻開始啃咬自己，用嘴巴拔下身上的毛，情緒也陰晴不定，甚至非常排斥同類，現在只好長期住院。中途者「斑斑媽」看了非常心疼又不捨，「如果我被毫無考慮地拋棄，也會對人失去希望。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲大花會拔掉自己的毛髮，流血後又去舔舐，皮膚狀況變得很糟。

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花的神情非常落寞。

斑斑媽向《ETtoday寵物雲》提到，當時毛孩罹患嚴重口炎，似乎許久沒有進食了，而且瞳孔大小不一，被醫生判斷前庭神經受損，「有一次牠還吐出蛔蟲，似乎因為寄生蟲太多造成胃部黏膜受損，因此整整嘔吐了1個月。」前飼主覺得貓咪不夠親人就退養，讓她無奈又難過，「可是，大花回來時，我還是能夠直接抱抱牠呀！」

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花送養前非常親人，對誰都可以撒嬌。

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花以前和其他貓咪相處融洽。

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花送養前和中途之家的小貓們生活在一起。

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花心情不好的時候就會把自己撞到受傷。

大花的健康狀況穩定後，個性卻變得非常躁鬱、不安，讓斑斑媽感到很挫折，「以前很親人，還會跟幼貓一起吃飯、玩耍，現在脾氣卻反反覆覆，被摸摸時一下子呼嚕，一下子哈氣轉頭咬人。」當她看見毛孩自殘的傷口後更是愧疚，「牠會一直拔毛，再舔舐流血的傷口造成化膿，所以現在皮膚很差，有時候還會突然自己撞頭。」

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲大花現在長期住在「單貓病房」隔離休養。

醫生了解情況之後，讓貓貓長期住在「單人病房」隔離休養，希望能夠好好照顧牠的緊迫現象、口炎與皮膚，並給予充分的時間與空間，讓毛孩紓解焦慮。斑斑媽除了照料、探望之外，也曾經求助寵物溝通師，卻得到令人心酸的回應，「大花一點能量都沒有，而且非常『厭世』，還說『反正我就是很可憐，等著等著就會死了』。」

▲口腔潰爛狂吐1個月　三花遭退養「自殘拔毛」只想等死（圖／斑斑媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲很多人在幫大花加油，希望牠也要好好振作喔！

斑斑媽感慨地說，動物一輩子也才短短十幾年，主人就是牠們的全世界，希望大家「領養不棄養」。對於大花的病情，她則表示只想盡力彌補，「希望大家不要可憐大花，反而要更努力傳遞好的能量，幫牠加油打氣！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 退養棄養

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