4水瓶穩撐4KG！圓滾滾聖上折手手徵收紙箱　奴才好渴抖玩疊疊樂

▲布丁：膽敢動朕的紙箱一根寒毛？（圖／布丁媽媽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

史上最難選擇題！虎斑貓「布丁」這天跳到紙箱上面休息，還舒服得「折手手」，但是在牠下方只有4個寶特瓶支撐著，缺少任何一罐都會讓「窩」瞬間塌陷。這幅景象讓超想喝水的媽咪立刻陷入兩難，好笑又無奈地貼文分享，「我應該讓自己渴死，還是讓牠摔下來？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲4公斤的布丁站上紙箱立刻「山崩」。

▲布丁可能是想要待在奴才旁邊，才會窩在這個紙箱上。

媽咪接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，主子其實擁有專屬紙箱，但可能太想和奴才黏在一起，所以才會跳上去那裡窩著，「我男友深怕兒子掉下去，叫我過去『喬』一下水瓶，殊不知這傢伙就這樣躺了好幾個小時。」她開玩笑地說，自己真的很「歹命」，「本來想拿水喝，可是一移動，牠冷冷地看著我，害我不敢拿。最後真的太渴，只好吃花生牛奶……。」

▲調皮的布丁很愛故意嚇家中狗狗。

▲布丁總是以為自己躲好，其實屁股都露在外面。

▲布丁跳不上櫃子摔下來，跑到旁邊生悶氣，背影超可愛～

媽咪形容毛孩個性非常傲嬌，喜歡緊緊跟在奴才腳邊，但又不給抱抱，雖然已經快要3歲了，卻還是很頑皮，喜歡惡作劇，「牠會突然衝出來嚇家中狗狗，沒事時就自己在家奔跑。」她也笑著說，布丁自尊心很強，每次出糗被嘲笑都會生氣，「有時候會走掉、躲起來，或是直接朝著比劃牠的手指咬下去。」

▲布丁最近很喜歡被裝扮得帥帥的～

▲布丁偷咬芒果乾的塑膠袋被發現，立刻賣萌。

媽咪感性地說，有緣遇見這麼可愛的孩子，真的是「賺到了」，「即使宅在家一整天，哪裡都沒去，只要看著牠也覺得很開心。」她將這張搞笑的照片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，吸引了吸引6千多人笑翻按讚，大家紛紛留言幫忙「出主意」，「再去買一箱！」、「全部拿出來，箱子送牠XD」、「你還是渴死好了，怎麼可以讓主子摔下來呢？」、「自來水可以無限供應。」、「玩抽抽樂囉～」、「貓：膽敢謀害皇上？」、「那就喝貓咪吧～反正都是液體～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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