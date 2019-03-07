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媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello Kitty滑鼠墊」

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▲十三妹：你是誰？怎麼沒嘴巴？走開！（影／網友共久桃提供）

實習記者吳美依／採訪報導

白底虎斑米克斯「十三妹」非常討厭卡通人物「Hello Kitty」，當牠看見這隻「無嘴貓」出現在滑鼠墊上，先是嚇到踉蹌退後好幾步，接下來便整隻站起來，狂揮「喵喵拳」痛打對方，站在一旁的小橘「胖虎」也有樣學樣，逗趣模樣讓飼主「共久桃」看得快笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十三妹狂毆Hello Kitty滑鼠墊。（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小橘子胖虎也有樣學樣～

共久桃接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，前幾天打翻奶茶濺到滑鼠墊上，只好把它拿去洗，睡前卻聽見怪聲音，「十三妹突然一直打凱蒂貓，還打到自己跌倒。」後來，她發現女兒真的很討厭這個「無嘴同類」，甚至把它丟到垃圾桶裡，「牠揍了一整天，爪子不小心勾到時，還嚇到抖了一下。」

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十三妹個性很愛撒嬌。

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲調皮打翻飲水機，被處罰要「自己整理」。

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲共久桃曾幫貓媽媽接生，現在十三妹的媽媽和另外2寶寶都已經找到家。

共久桃曾經幫浪浪接生，誕生的3隻寶寶中，就屬十三妹最勇敢，表情最可愛，讓她當下就決定留住這孩子，「牠的個性跟貓媽媽幾乎一模一樣，很愛撒嬌，走一走就會路倒、磨蹭，所以最得到我男友寵愛，還會用厭世臉看我。」她也開玩笑地說，「這傢伙只給爸爸抱，果然不被愛的才是第三者…‥。」

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十三妹：電燈泡看什麼看？去鏟屎！

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十三妹最愛找爸爸撒嬌，非常得人疼。

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲共久桃家中總共3隻主子，右邊是年紀最大的「阿尼基」。

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲十三妹和胖虎感情最好～

▲聖上被嚇傻　揮拳狂毆「凱蒂貓滑鼠墊」：你怎沒嘴巴QQ（圖／網友共久桃提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幸福貓生～

這則「貓貓拳擊」的可愛影片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，讓許多網友笑翻，紛紛留言，「貓貓拳真的很快。」、「Kitty：我也是貓，為什麼排擠我呢？我可是大明星呢！」、「媽呀～牠為什麼沒有嘴巴？」、「為了拳擊大賽，我要打敗這隻醜貓！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 滑鼠墊Hello Kitty

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