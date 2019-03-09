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連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐

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▲連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐（圖／網友Doris提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲大黃黃淋雨等到全身發抖，只為了飽餐一頓。（圖／網友Doris提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

台南網友Doris大約1年前認識浪浪「大黃黃」並且開始餵養，雖然仍然沒辦法靠近毛孩，彼此卻已經培養良好默契。近日陰雨綿綿，她前往狗狗居住的玉米田時，看見汪汪傻傻地在那兒淋雨，全身濕透、發抖卻不肯離去，就是為了要等待這一餐飯，讓她看得非常不捨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Doris接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，大黃黃的個性一直都不親人，「我原本想要幫忙擦乾身體，可是牠不讓我靠近，很心疼但也無能為力。」這隻浪浪和虎斑妹妹們相依為命，口渴時只能喝排水溝裡的髒水，「牠們會認汽、機車聲，不管颳風、下雨還是酷暑，時間一到就在那裡癡癡等待，最後還會目送我離開。」

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▲連日陰雨…浪浪縮玉米田「全身溼透＋發抖」只為等一餐（圖／網友Doris提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Doris和另一位愛媽輪流餵養大黃黃，但狗狗至今仍然不親人。

Doris已經把狗媽媽以及一些幼犬送養出去，卻仍常常感到無奈，因為附近居民對動物不友善，她還曾經看過有人放置老鼠藥，「我能做的，就是讓浪浪飽餐一頓，帶牠們去看醫生，等到能夠親近後，再想辦法抓紮。」她也提到，每當玉米產季結束，那裡就變成一望無際的空地，毫無遮蔽物，「旁邊的馬路也常有大貨車經過，環境其實不太安全。」

這張令人鼻酸的照片被分享到臉書社團「米克斯傳奇」後，引起許多網友討論，紛紛留言，「至少妳給牠一餐，謝謝妳。」、「為什麼我手上的雞腿吃不下去了……乖狗狗，吃飽要躲好，下雨別出來！」、「不管多晚，牠們就是會等。」也有人分享自己的經驗，「餵浪浪真的最怕又濕又冷的天氣……。」、「我餵的浪狗也是，全身溼答答的，看了就不捨。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 台南鹽水玉米田浪浪流浪動物TNR

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