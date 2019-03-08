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癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」

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▲巧巧坐著輪椅跑超快，最喜歡玩「你丟我撿」吃乾乾。（影／巧巧媽咪提供）

實習記者吳美依／採訪報導

米克斯「巧巧」小時候在工廠旁的停車場流浪，由於下肢癱瘓在地上拖行，雙腿被割得傷痕累累，幸好受到好心人士救援後，因緣際會被現在的飼主收編。雖然這孩子身體有殘缺，卻和一般貓咪一樣活潑、可愛，而且最喜歡玩「你丟我撿」的遊戲。媽咪將感動心情分享到「愛貓聯盟」，也吸引許多網友留言加油，「可愛的寶貝，幸運地遇到妳！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲巧巧坐上輪椅後跑得自在又輕鬆～（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巧巧長得清秀可愛。

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巧巧小時候在外流浪，癱瘓的雙腿被割得滿滿傷痕，後來接受好心人救援。

媽咪向《ETtoday寵物雲》表示，她上網看見救援資訊後，親自前往醫院關心，「巧巧看到人也不會躲藏，一下子就被抓到了，而且被摸頭就呼嚕，所以很有人緣呢！」她評估後，覺得行有餘力為浪浪盡一份心力，於是決定迎接家中第4位毛成員，「如果牠沒有貓媽媽的照料，在戶外可能活不下去，真的很感謝醫護人員協助復健與照顧，以及善心人士的醫療援助。」

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巧巧能動能靜，可以陪著媽媽安靜窩著。

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲巧巧撒嬌地躺在奴才腿上。

媽咪提到，雖然曾經嘗試密集的針灸治療，但沒有明顯效果，也捨不得看毛孩受苦，「牠可以很活潑，也可以很安靜，願意溫柔地陪著我坐1個小時以上。」貓貓以前行動時都用「盆子」托住下肢，除了避免磨腳之外，也可以走得更快，「上個月經過貓友推薦，買下這台二手車，結果效果很棒，巧巧很會跑呢！」

▲癱貓駕輪椅「咕溜甩尾」超會跑　最愛玩「你丟我撿」（圖／巧巧媽咪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲在幸福的家長大，巧巧過得很快樂。

媽咪認為照顧癱貓其實不如想像中那麼困難，擠尿、清理便便都很簡單，「巧巧就是這麼單純，生活得很自在，不覺得自己跟別人不一樣，跟同伴玩起來也總是拚命『進攻』，身手很好呢！」她希望有熱情的人可以嘗試認養身障動物，「這些孩子在外生活很不容易，但是卻更需要疼愛，很希望大家願意給予牠們一個機會。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 輪椅癱瘓救援流浪動物

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