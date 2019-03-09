他拿網探出6樓窗「瞬間鏟起」受困浪浪　網：心臟都麻了

實習記者吳美依／採訪報導

嘉義網友日前發現有1隻貓咪受困大樓外牆的樑柱上，趕緊貼文求助。「嘉義市動物守護協會」接獲通報後，立刻前往救援，理事長出動大網子，以迅雷不及掩耳的速度把毛孩「鏟」起，「快、狠、準」的動作獲得一片讚聲，後來也順利將浪浪送往醫院安置。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲小貓咪蜷曲在6樓外樑，縮在角落不敢動。（圖／嘉義市動物守護協會授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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▲理事長確定貓咪不會害怕網子後，一把將牠鏟起。

▲撈到貓咪了！

▲小心地退後將網子拿進室內。

影片中，理事長用皮帶固定身體，後方再請一名志工幫忙穩住，接下來便將上半身探出窗外。他先把網子伸近、測試反應，確認貓咪熟悉工具後，就迅速將小虎斑「鏟」起來。嘉義市動物守護協會志工表示，當時毛孩非常害怕、緊張，看起來似乎有點體力不支，「我們詢問通報人以及那一層樓的住戶，推測牠可能是受到驚嚇之後才會往窗外跳，把自己困住了。」

▲貓咪可能困在上面一段時間了，身體有擦傷及脫水現象，休養後將送養。

志工提到，貓咪被救援後，立刻送往醫院，身體雖然有部分擦傷、脫水，但是昨天已經恢復精神，「這隻小虎斑大約7個月大，是個小男孩，但是身上並沒有晶片。我們也希望牠休養一陣子後，有機會找到主人。」他也慎重強調高空救援的風險，「必須考慮動物的個性以及現場實際狀況，如果沒有立即摔下的危險，還是建議使用『誘捕籠』協助，不然雙方都受傷，是沒有人能夠承受的壓力。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這則驚險的影片被分享到臉書上後，讓許多網友都看得心驚膽顫，也超佩服高超救援技術，紛紛留言，「太觸目驚心了！」、「牠都沒反應過來，就被救了！」、「光看就覺得可怕」、「心臟都快停了」、「我看影片都覺得好緊張，辛苦志工們了，謝謝你們！」

►►►點我看到「嘉義市動物守護協會」看浪浪送養管道。

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