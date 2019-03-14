鳥飛走了…聖上絕望路倒　當「厭世海參」：喵生好難…

▲虎斑貓偷襲失敗，崩潰倒在地上變海參。（圖／翻攝自抖音用戶「stancefever91498991」）

寵物小組／綜合報導

抖音用戶「stancefever91498991」近日在網路分享一則搞笑影片，有隻圓滾滾的虎斑貓走在街上，突然看見遠方的鳥兒，便想要來個出其不意的偷襲。可是「獵物」也不是省油的燈，輕輕鬆鬆飛離「魔爪」，讓臉皮超薄的主子當場崩潰，絕望到癱在路邊。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，虎斑貓壓低身體、鬼鬼祟祟地匍匐前進，原來是想要抓住前方的鳥兒，沒想到一不小心就讓對方脫逃了。牠似乎深受打擊，開始「懷疑喵生」，挫折得直接軟腳、倒地，從遠處看過去就像是一坨海參，但卻還是故作堅強、假裝沒事，只是睏了想要睡覺。

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這則「聖上崩潰」的影片被分享到臉書粉絲專頁「Cute Cats」之後，已經累積了35萬次觀看，許多網友笑翻留言，「牠崩潰啦～」、「喵：其實朕只是想要躺一下啦！」、「懷疑貓生了」、「失敗了，乾脆睡到爽」、「偶像包袱好重」、「直接絕望XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

Mission failed 由 Cute Cats 發佈於 2019年3月2日 星期六

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