當褓姆hen累！摺耳喵癱軟趴地陪小孩　轉頭神「厭世」笑翻網

▲褓姆貓照顧小孩神厭世。（圖／翻攝自Instagram@ojarinn）



寵物小組／綜合報導

褓姆貓顧小孩厭世爆棚！日本摺耳貓Rai這天在客廳陪伴小朋友，一起躺在地毯上十分溫馨，但是當喵的臉轉過來時，卻能看見牠超不悅的表情，看來這位褓姆肯定累壞了！飼主將這段逗趣影片上傳至Instagram帳號「@ojarinn」，瞬間引來不少粉絲笑翻按讚。

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從影片中可以看到，小朋友正在地毯上興奮地滾來滾去，甜笑望著貓哥哥，可見有貓的陪伴小朋友十分開心。而一旁的Rai似乎沒有弟弟這麼快樂，只見牠慵懶地趴著，甚至轉過頭用一副厭世的表情看著鏡頭，可見陪伴小朋友並不容易，連喵褓姆都累壞！事實上，小男孩非常喜歡找Rai玩耍，但是聖上總是擺出淡定「別惹我」的臉，一動一靜的衝突為家中增添不少歡樂。

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在 Instagram 查看這則貼文 rai_itosan（@ojarinn）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 12 日 上午 1:57 張貼

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飼主經常在Instagram帳號「@ojarinn」分享家中貓咪的生活日常，Rai雖然陪伴小孩時很厭世，卻對自己的親妹妹itosan非常好，時常抱在一起睡覺，也會一起到窗邊欣賞風景，十分可愛。雖然這對摺耳貓兄妹很討喜，但其實摺耳是基因缺陷造成，身體有許多淺在的骨骼疾病，有些貓在年輕時就會發病，甚至有癱瘓的可能性；同時也容易有呼吸道、心臟病的問題產生，比一般貓咪體質更虛弱。

在 Instagram 查看這則貼文 rai_itosan（@ojarinn）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 2 日 下午 5:16 張貼

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