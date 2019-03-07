ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

遇碰瓷黨「寸步難行」！喵狂翻肚擋路　超黏「塞乃」：陪我嘛～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼小喵家中瘋狂路倒「塞乃」。（圖／網友江泫葳授權提供）

▲小喵瘋狂路倒「塞乃」，不讓人走路。（圖／網友江泫葳授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

在家也遇到碰瓷黨！宜蘭飼主江小姐日前在客廳行走卻覺得寸步難行，原來是愛貓「雪捲」一直纏著自己的腳，喵瘋狂翻肚擋路，就像顆口香糖一樣，緊緊地黏著！馬麻將這段撒嬌影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引不少網友羨慕按讚。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

▲▼小喵家中瘋狂路倒「塞乃」。（圖／網友江泫葳授權提供）

▲碰瓷小貓真面目。

從影片中可以看到，雪捲一直在媽咪腳上打滾，見人一離開，立刻追上繼續翻肚，就像口香糖一樣黏踢踢，讓飼主又興奮又覺得困擾！江小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，雪捲是家中新成員，牠剛來時常常用臭臉凝視著家人，一個星期過去竟性情大改，變成一隻超黏人的小貓，現在無論人走到哪就會跟到哪，甚至會撲街擋路，「塞乃」功夫簡直一流！

▲▼小喵家中瘋狂路倒「塞乃」。（圖／網友江泫葳授權提供）

▲臭臉凝視中。

江小姐也提到，當初在網路上尋找了一年多，靠著「眼緣」決定認養雪捲，原先貓咪十分地膽小，常常縮在牆角，熟悉環境後才願意出來逛大街，也漸漸開始會跟小朋友玩耍、擊掌，給家裡帶來不少歡樂。

▲▼小喵家中瘋狂路倒「塞乃」。（圖／網友江泫葳授權提供）

▲雪捲會跟小主人擊掌。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

雪捲在家瘋狂路倒影片上傳後，引來不少網友按讚，也有人逗趣留言，「別人家的貓從來不會讓我失望」、「已羨慕，我們家都是角色互換...」、「真的很扯！」、「別人家的貓QQ」、「好會乃呀」、「直接融化！」、「真的是黏膠貓」、「你被碰瓷了啦！快點交罐罐」。

 

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪碰瓷路倒撒嬌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

嫌爸媽逛太久！流氓汪猛按喇叭　車上開雨刷車燈催促「快點啦」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

秋田犬遇水　驚恐臉夾尾扭身「並軌」逃跑！網做梗圖 ..

文化國小56公斤「小白襪」長腫瘤　師善意編「吞網球..

滾去睡外面！一張圖詮釋「惹怒老婆的下場」　網笑：害..

浴室突傳「蹦」巨響！她回頭見門倒塌　右下嫌疑犯無辜..

「美髮助理」罷工！喵翻肚爽躺客人雙腿　享受高級揉肚..

暖爐發威！喵腳開開「躺平」作夢　網被肥嫩肚萌翻：想..

抱怨媽媽太晚回家！搞威柴「斜眼瞪人」碎念　網萌暈：..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

影／店狗聽到關鍵字腳軟！纖細6手合力扛上車　牠「舉..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

聊天太大聲被爸糾正「小聲點」　聽話柴秒懂變溫柔音：..

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿..

穿柵欄找鄰居哈士奇玩！4歲童手被咬斷　網友聲援：饒..

「美猴王」破壞農產　台東電圍網防反應佳請中央加碼補..

車子高速輾過…小黃狗「毛皮被扯掉」　整條尾巴掉路邊

遇碰瓷黨「寸步難行」！喵狂翻肚擋路　超黏「塞乃」：..

找不到貓？左轉鏡頭驚見放大版聖上微笑「反監視」：抓..

西班牙每年狩獵季後棄50000獵犬　丟井裡、綁鐵軌..

2小時前說要出門...哈士奇等到100%厭世臉　男..

暖完換下一位！6隻怕冷喵「排隊趴腿」　沙發蹲一排找..

吉娃娃「哈啾！」鼻子開出一大朵泡泡花　見鏡頭咧嘴燦..

韓國瑜辦F1和國際賽事　師大教授程紹同接掌運動發展..

「再酒駕下次躺冰櫃就你」！講師備殯葬片撂狠話　76..

武漢「邂逅」火鍋店　「一鍵交友」成功撮合多對情侶

18天只上班5天？王浩宇抨韓國瑜「極樂請假」　高市..

「生活沒必要討好的每一個人」　有討厭你的人，才證明..

街口胡亦嘉硬要當華頓投信執行長　金管會：違規最重撤..

廣西貴港市再爆非洲豬瘟…24豬發病全撲殺！　陸僅剩..

阿嬤怕大狗！羅威拿伴她走過喪夫之痛　幾個月讓出大腿..

台虎函館返台班機「滑過頭」苦困1hr　原地乾等拖車..

「你有看到這台車嗎？」　永康警kuso宣導「禁酒駕..

寵物動物熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

電視變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

讀者迴響

熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

電視變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

汪咬布踏踏到迷茫　媽曝鼻酸原因

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

最新影片

更多

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」保護牠

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面