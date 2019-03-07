遇碰瓷黨「寸步難行」！喵狂翻肚擋路　超黏「塞乃」：陪我嘛～

▲小喵瘋狂路倒「塞乃」，不讓人走路。（圖／網友江泫葳授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

在家也遇到碰瓷黨！宜蘭飼主江小姐日前在客廳行走卻覺得寸步難行，原來是愛貓「雪捲」一直纏著自己的腳，喵瘋狂翻肚擋路，就像顆口香糖一樣，緊緊地黏著！馬麻將這段撒嬌影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，引不少網友羨慕按讚。

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▲碰瓷小貓真面目。

從影片中可以看到，雪捲一直在媽咪腳上打滾，見人一離開，立刻追上繼續翻肚，就像口香糖一樣黏踢踢，讓飼主又興奮又覺得困擾！江小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，雪捲是家中新成員，牠剛來時常常用臭臉凝視著家人，一個星期過去竟性情大改，變成一隻超黏人的小貓，現在無論人走到哪就會跟到哪，甚至會撲街擋路，「塞乃」功夫簡直一流！

▲臭臉凝視中。

江小姐也提到，當初在網路上尋找了一年多，靠著「眼緣」決定認養雪捲，原先貓咪十分地膽小，常常縮在牆角，熟悉環境後才願意出來逛大街，也漸漸開始會跟小朋友玩耍、擊掌，給家裡帶來不少歡樂。

▲雪捲會跟小主人擊掌。

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雪捲在家瘋狂路倒影片上傳後，引來不少網友按讚，也有人逗趣留言，「別人家的貓從來不會讓我失望」、「已羨慕，我們家都是角色互換...」、「真的很扯！」、「別人家的貓QQ」、「好會乃呀」、「直接融化！」、「真的是黏膠貓」、「你被碰瓷了啦！快點交罐罐」。

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