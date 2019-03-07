秋田犬遇水　驚恐臉夾尾扭身「並軌」逃跑！網做梗圖 ：怕爆.JPG

▲ 秋田犬遇海水，秒露「怕爆」驚恐臉。（圖／翻攝自Twitter／akita_fuji）

寵物小組／綜合報導

這個涼涼的感覺...不妙！秋田犬「藤」這天跟飼主來到海邊，只見牠傻傻地往前走，接著在毫無防備之下被浪花襲擊，雖然只碰到腳趾頭，也讓汪嚇得魂飛魄散，立刻夾著尾巴後退！這段逗趣畫面被飼主上傳至推特「@akita_fuji」，也有網友將藤驚恐的表情截圖下來，變成「梗圖」素材！

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從影片中可以看到，一波波海浪打在沙灘上，藤悠閒地欣賞這番美景，接著牠毫無防備地慢慢往前走，突然感受到腳底一陣冰涼，原來自己不小心踏入水中！汪被海水嚇得夾著尾巴後退，用盡全身的力量扭動身體「並軌」逃跑，可說是「連滾帶爬」的最佳體現！事實上，藤來到海邊先是抗拒不肯前進，之後才熟悉沙灘的環境，沒想到最後竟被冰涼海水嚇到出糗，秋田犬帥氣英姿完全消散。

▲ 藤在沙灘上漫步。（圖／翻攝自Twitter／akita_fuji）

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秋田犬「怕爆」影片上傳後，共吸引300多萬人觀看，也有不少人逗趣留言，「這個臉是梗圖素材吧！」、「汪：我要被沖走啦！」、「前面還那麼悠閒」、「驚恐一瞬間」、「表情超絕望XD」、「浪來了～快跑喔！」、「秋田怕怕」、「前面淡定，後面整個超驚慌」、「怕.JPG」。

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