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店狗聽到關鍵字腳軟！纖細6手合力扛上車　牠「舉手眼神死」上千人笑噴

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聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲店狗一聽到要去看醫生突然四肢無力。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

那個地方，似乎是所有毛孩最不願面對的場所。在宜蘭的橘之鄉觀光工廠，店外有飼養隻可愛又乖巧的米克斯犬Lulu，個性溫和的牠很喜歡對公司員工和客人撒嬌，不過日前牠眼睛不大舒服，恰巧聽到自己要被帶去看醫生，嚇得牠當街腳軟，「舉手眼神死」的模樣讓上千名網友笑噴！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

沈盈君上周日（4日）在臉書寵物社團PO出這段影片並註解，「孩子，只是看醫生不需要這樣辛苦吧！」畫面中，歐告Lulu一聽到要被帶去看醫生，直接四肢腳軟癱在柏油路上，不知情的人看到搞不好還以為是昏倒了，還好Lulu的尾巴依舊熱情地搖擺。

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聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3位平常在照顧Lulu的員工合力將狗狗扛上車。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲汪：救救我ㄚ～～～（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

只見一旁平時在照顧Lulu的3名員工看到似乎不大驚訝，全都蹲下來熟練地抓著及捧著狗狗的頭、中、尾，最後合力扛上後車廂。沈盈君笑說，「牠當時眼鏡不舒服，我們要帶牠去看醫生，結果不但全工廠跑給我們追，後來追到了，直接躺地上耍賴，沒辦法的情況下，就只能大家扛著上車。」

今年2歲半的Lulu是隻漂亮的小女生，當年牠獨自流浪到公司門口，剛好被老闆看到於是決定收留牠。橘之鄉的員工表示，「其實牠有段時間很頑皮，差點要被送走，還好現在很溫和，從喜歡追小孩到現在被孩子追！除了不愛洗澡和看醫生之外，牠非常非常愛撒嬌，不管是對我們公司人員還是對客人。」

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼米克斯Lulu當初獨自流浪到公司門口，剛好被老闆看到於是決定收留牠。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

值得一提的是，沈盈君在接受《ETtoday寵物雲》的記者採訪時透露，雖然Lulu個性親人不過卻很顧家，每當牠看到有客人或是來抓寶可夢的人，牠都會先開啟「警戒模式」，一直跟在行為怪怪的人旁邊盯著，直到確定對方沒有危險性，牠才會放鬆戒備。

這段「聽到關鍵字秒腳軟」的影片不到3天就累積1千多個按讚數，許多人看完都留言笑說，「太可愛了啦！」、「哈哈哈根本醉漢」、「好可愛的眼神死，要是我家的狗早就開咬了」、「這要看醫生喔！四肢無力症狀太嚴重了」、「醫生那個名詞容易讓汪腳軟」、「汪：我有我的堅持」、「這是在扛山豬嗎哈」。

看到網友們熱烈的回覆，沈盈君也想藉這機會和大家說，「Lulu看完醫生後暫時不能亂跑，把牠鏈起來後，就開始搞自閉了。另外，如果有來我們橘之鄉的讀者們，請不要害怕這個女孩兒！牠只是長的比較高大，但其實牠很溫柔又愛撒嬌喔～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看完醫生在生悶氣的Lulu。（圖／宜蘭的橘之鄉觀光工廠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 沈盈君狗狗歐告看醫生店狗宜蘭米克斯關鍵字

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