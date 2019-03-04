浴室突傳「蹦」巨響！她回頭見門倒塌　右下嫌疑犯無辜成亮點

▲疑似貓咪抓門後衣服，讓浴室門崩塌。（圖／網友薛晴授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台北網友薛晴日前從浴室走出來，不到一秒的時間，後方就傳來「蹦」一聲巨響，回頭看發現浴室門已傾斜倒塌，她將現場慘況拍下後，上傳至臉書社團「爆怨公社」訴苦，沒想到造成這起意外的嫌疑犯就在照片中！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲▼飼主家中浴室慘況。

從照片中可以看到，浴室門上方的螺絲鎖脫落，導致門倒下傾斜，右下角萌貓「秘密」便是事件的嫌疑犯！薛小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時背對浴室因此沒親眼看到事件經過，門先前就有損壞，經合理的推測後，應是秘密跳上去抓衣服，重力加速度作用之下，才讓門整個脫落倒下！幸運的是，這場「意外」沒有造成人或貓咪受傷。

▲喵：人家知道錯了嘛～

薛小姐也提到，秘密非常地黏人，只要她進出浴室就會跟在身邊；同時，秘密的脾氣也很好，被拉尾、硬抱都不會生氣，完全任人擺佈，是隻沒什麼節操的貓。值得一提的是，薛小姐是名配音員，只要電視中出現她的聲音，秘密就會認出來，甚至有次到了哭戲片段，牠還立刻舔馬麻的臉安慰，讓人超感動！

▲秘密脾氣非常好，給人抱抱時不會跑走。

此事件被上傳至臉書社團後，立刻引來不少網友關注留言，「主子是嚇傻了嗎？」、「兇手正看著妳」、「兇手就在門後面！」、「原來不是只有二哈會拆家」、「妳家的貓...有練過」、「妳家的貓是巨石嗎XD」、「那貓一臉跟我無關的表情！」、「確定是養貓？還是養到豹阿」、「喵：差一點就能統治世界了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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