半夜怪聲...他見汪「灌香腸睡覺」　露鼻求救：卡住啦QQ

▲臘腸犬「灌香腸式」睡覺。（圖／Jeffery Song授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

網友Jeffery Song這天半夜聽到客聽傳來呻吟聲，一查看差點昏倒！原來是家中臘腸犬「木瓜」因為夜晚太冷，鑽到小孩子的外套袖子中睡覺，結果意外卡住，瞬間變成一條「香腸」！Jeffery Song看到這畫面覺得好氣又好笑，將照片上傳至臉書社團「爆怨公社」，引來不少人笑翻按讚。

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▲汪汪在陽台有自己的小窩。

照片中木瓜將自己塞進袖子中避寒，還聰明地露出自己的長鼻子換氣，雖然可以呼吸但還是卡住動彈不得，只好出聲求救，卻沒想到差點氣壞老爸！Jeffery Song接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，木瓜發現有人要救牠時，袖子外的屁股瘋狂搖擺，畫面看了又氣又覺得逗趣，只好趕緊解救牠，結束這場鬧劇。

▲木瓜很喜歡「饋頭」。

木瓜目前已經12歲，平時喜歡找東西鑽，常把鼻子塞到人的鞋子中，愛好令人不解！同時牠也是隻聰明的狗狗，非常會「靠勢」，只要一被人罵就躲到媽咪旁邊裝兇低吼，如果靠山不在，牠就會裝乖賣萌，翻肚任人玩弄，藉此逃過一劫。

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汪汪「灌香腸式」睡覺照上傳後，立刻引來不少人笑翻留言，「天冷咩，保暖很重要」、「還以為看到佩佩豬」、「自己的香腸自己灌」、「汪：誰叫你亂丟衣服」、「包緊緊很有安全感」、「所以才叫腸腸啊～」、「黑橋牌的嗎？給我來一盒」、「我想成為一隻真正的臘腸！」、「體驗灌香腸的感覺」。

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