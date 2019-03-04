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資深藝人好久不見！玳瑁喵「愛睏臉」瞇眼、嘴下垂神韻激似他

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▲▼貓咪撞臉資深藝人蔡頭。（圖／網友Pei Hsuan Shen授權提供）

▲貓咪撞臉資深藝人蔡頭。（右圖／網友Pei Hsuan Shen授權提供；左圖／翻攝自Facebook「蔡頭園邸」）

實習記者呂佩倫／採訪報導

資深藝人也被貓咪撞臉啦！新北市玳瑁喵「黑荳」這天正在打瞌睡，瞇起眼睛準備進入夢鄉，沒想到這個畫面神韻激似藝人「蔡頭」，飼主立刻將照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」同時放上該藝人照片，瞬間笑翻6000多名網友，大家紛紛認同黑豆的明星臉！

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▲▼貓咪撞臉資深藝人蔡頭。（圖／網友Pei Hsuan Shen授權提供）

▲喵也意外撞臉造型杯。

從照片中可以看到，黑荳的眼睛瞇成一條，圓圓的饅頭臉，再加上嘴巴微下垂的模樣，完全撞臉藝人蔡頭！媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時黑荳正要睡覺，於是幫牠拍了一張「愛睏臉」的照片，認真一看後覺得很像藝人！不過喵皇將眼睛睜開後，明星臉就會不見，取而代之是一副超萌表情，是隻超討喜的貓咪。

▲▼貓咪撞臉資深藝人蔡頭。（圖／網友Pei Hsuan Shen授權提供）

▲黑荳眼睛睜開後，明星臉瞬間消失。

黑荳目前快滿1歲，去年8月時被媽咪領養帶回家，飼主也曝光當時領養原因，「想養隻幼貓陪家中2隻大喵一起活動玩耍，一窩小貓裡面黑荳長得最特別好笑，因此決定將牠帶走！」事實上，黑荳來到新家後，偶爾會跟老2一起跑，但大多時候喵們都是各過各的生活，互不干擾！

▲▼貓咪撞臉資深藝人蔡頭。（圖／網友Pei Hsuan Shen授權提供）

▲喵：誰說我像蔡頭QQ

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黑荳撞臉照上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「糟糕...這個後座力有點強」、「真的很像！」、「貓版蔡頭挺萌的」、「毫無違和感」、「你有沒有想過貓的感受？」、「幫貓QQ」、「風獅爺也是貓科啦」、「突然...發現蔡頭好可愛內」、「我嘴角大失守」。

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關鍵字： 貓咪明星臉撞臉蔡頭

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