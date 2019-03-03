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牠盲了嗎？阿金散步被關心　媽笑出聲：人家只是眼睛小！

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▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供）

▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

香港飼主陳蘑菇日前帶阿金「阿杜」出門散步，卻被一名路人詢問狗狗眼睛是否有異狀？是盲了嗎？飼主一聽聞愛犬眼睛有問題，立刻蹲下查看，仔細檢查完之後，只能忍笑回應對方，「牠只是眼睛小！」

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▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供）

▲誰說我眼睛小？

陳小姐日前在臉書社團「黃金獵犬大聯盟」公布一串對話，原來是在散步時被詢問愛犬眼睛是否出問題，沒想到阿杜只是眼睛小而已！同時還搭上汪眼瞇成一條線的照片，瞬間笑翻不少網友。陳小姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，阿杜時常被人說眼睛小，可能當天陽光太大，汪總是瞇瞇眼才會被誤會，「被這樣詢問沒有不開心，反而覺得很好笑！」

▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供）

▲汪：最喜歡跟把拔一起散步！

陳小姐也提到，阿杜小時候眼睛很正常，但是長大後便崩壞，現在辨認度很高，就算汪混進一大群黃金獵犬中，也能因為眼睛小很快就找到牠。阿杜是隻愛吃醋的狗狗，因此時常和家中英鬥爭寵，將對方壓到牆角欺負！同時牠也是「最強小三」，最愛黏著爸爸，只要把拔一出現就會將媽咪當成透明人，讓馬麻好難過。

▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供）

▲阿杜長大後有點崩壞。

▲阿金眼睛小，被路人問是不是盲了？（圖／網友陳蘑菇授權提供）

▲阿杜在最右邊，明顯眼睛比較小。

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飼主與路人對話公布後，立刻引來不少網友笑翻按讚，也有人逗趣留言，「汪：雖然我眼睛小，但我是也很寬廣。」、「小眼睛就是很慈祥啦～」、「阿杜快張開眼睛！」、「黃金界的單眼皮不行喔？」、「太陽刺眼張不開嘛～」、「眼小不是罪啊」。

關鍵字： 黃金獵犬狗狗眼睛崩壞

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