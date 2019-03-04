暖爐發威！喵腳開開「躺平」作夢　網被肥嫩肚萌翻：想一起睡❤

▲萌喵暖爐前躺平熟睡。（圖／網友彤蒿兒授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

工讀生出來！飼主彤蒿兒日前因氣溫驟降，特別開了暖爐給喵QQ暖身子，沒想到貓竟然爽到翻肚，四肢攤平躺在地上，嘴裡還不斷念念有詞，看來是做了一個美夢！飼主將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，讓網友們直呼，「好想一起睡❤」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲QQ有雙超萌大眼。

從影片中可以看到，暖爐熱力四射的光芒照著QQ，喵也因這溫暖的照射睡得香甜，只見牠睡到後腳開開攤平貼在地上，露出肥嫩的大肚子，同時嘴裡還說著夢話，讓人好想知道到底夢見了什麼？媽咪提到，當時有在一旁陪著牠睡覺，隨時注意喵的毛髮有沒有燒到「蜷曲」，家人們也因此流了不少汗！

▲▼QQ在暖爐前熟睡。

彤蒿兒接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，QQ大約5歲左右，目前領養剛滿1年，曾經換過多位飼主，不停換環境讓牠來到新家後非常害怕，完全不可能躺著睡覺，約半年多的時間才讓牠放下戒心，可以倒頭呼呼大睡！QQ是個貼心的小傢伙，平時都會等奴才進房間睡覺，即便很累也守在門縫中「度估」，等門舉動讓媽咪超感動！

▲等馬麻工作完等到睡著。

QQ超熟睡影片上傳後，不但萌翻9000多名網友，也有人逗趣留言，「烤土司記得翻面」、「是不是有工讀生在裡面...」、「低溫烘烤肥貓」、「工讀生起床了！」、「夢見好多吃不完的罐罐！」、「這肚子吸起來一定很過癮」、「牠是人吧？」、「要變成全熟了」、「這貓生～爽阿」、「好像龍貓！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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