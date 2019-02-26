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幼犬印堂發黑...長大滿臉黃配「M字黑瀏海」！網：確定沒牽錯？

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▲米克斯驚喜包，長大毛色變超多。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供）

▲米克斯驚喜包，長大毛色變超多。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

米克斯就是驚喜包！桃園飼主房曉仁日前在臉書社團「米克斯傳奇」中，上傳自家狗狗「阿布」的對比照，只見牠小時候印堂發黑，整個臉幾乎都是黑色毛髮，長大後竟全褪成黃色，短短10個月的時間長相變超多，讓網友們看完笑翻直呼，「抱錯狗了吧？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯驚喜包，長大毛色變超多。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供）

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▲布布小時候整臉黑色。

從照片中可以看到，阿布還是幼犬時，整臉幾乎呈現黑色，只有零星一點黃色毛髮；沒想到才過幾個月，黃色部分卻越來越多，只剩「印堂」還維持原來的黑色。直到10個月大時，阿布更彷彿換了一張臉，只有「M字瀏海」還是黑的，其餘全變成色，巨大變化讓媽咪超驚喜。

▲米克斯驚喜包，長大毛色變超多。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供）

▲阿布出生在田裡，被家人救起來後收編。

阿布目前2歲左右，出生在街頭被外婆抱回家，從此展開幸福的狗生。阿布的個性非常活潑愛笑，時常露出崩壞的樣子，像個表情包般十分有戲。除此之外，阿布也超會撒嬌求情，只要被罵就會環抱著飼主，露出委屈臉讓人沒辦法唸牠！

▲米克斯驚喜包，長大毛色變超多。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供）

▲▼阿布常有崩壞表情。

▲米克斯汪犯錯委屈臉求原諒。（圖／粉絲專頁「布布好可愛」授權提供）

阿布的對比照上傳後，立刻引來不少網友驚呼留言，「我認真覺得你是牽錯狗」、「髮線上移？」、「應該是太陽曬不夠，褪色了啦」、「擦哪牌的保養品啦！怎麼能變那麼白」、「髮際線越來越高，有禿頭的跡象」、「確定是同一隻嗎？」、「詐騙集團無誤」、「雙胞胎嗎？」、「長大18變」、「為甚麼把牠洗到褪色！」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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