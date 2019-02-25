喵皇趴魚缸燈管休息　腳放水中「去角質」！網：魚R.I.P

▲貓咪趴燈管把腳放魚缸內「給魚吃腳皮」！（圖／網友Pei Hsuan Lin授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

求放過！宜蘭橘貓Orange two(two)這天想找地方取暖，竟爬到魚缸上的燈管，還偷偷把腳放入缸內，缸內小魚肯定壓力很大！飼主Pei Hsuan Lin將這逗趣照片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，這個畫面讓不少網友笑說，「是溫泉魚吃腳皮嘛！」

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▲Two時常跑到魚缸上休息。

貓咪都喜歡找溫暖的地方休息，這天Two把歪腦筋動到魚缸上頭的燈管，只見牠如同老虎一樣趴在上頭，同時還將腳泡入水中，喵皇愜意的模樣卻讓奴才緊張直呼，「主子！我的魚啊啊！」飼主接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，Two很常跑到魚缸上休息，也時常用貓爪侵犯小魚們，幸好魚沒有輕易地被撈到，暫時沒有受害者出現。

▲Two個性比較膽小，熟了才能親近。

事實上，Two跟橘貓哥哥原是浪喵，去年颱風天時來到奴才家躲避風雨，之後便熟門熟路地自己「開紗門」進屋內，奴才只能被迫收編！Two在家中和橘貓哥哥互相依靠，遇到家中原有的3隻貓咪時會禮讓、示弱，以求在家中能安穩過日子。

▲▼Two最喜歡黏著哥哥。

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Two泡腳照片一上傳後，立刻引來不少網友笑翻留言，「在釣魚？」、「溫泉魚吃腳皮！」、「主子：安內咖涼啦～」、「橘貓就是狂！」、「小魚R.I.P」、「魚表示困惑」、「魚：這臭腳味哪來的？」、「貓太公釣魚～笨者上鉤」、「貓咪也有角質～需要去一下！」、「這主子懂享受」。

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