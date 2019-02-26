幼貓被萌娃噴嚏聲嚇歪　光速向後彈飛「四腳朝天」用滾的退場

實習記者曾珮瑄／採訪報導

小奴才不識相，嚇到主子了！3個月大的幼貓「波妞」這天動動耳朵，在小Baby「云妹」附近到處聞，看起來相當專心，完全沒察覺鼻子癢的云妹正在「醞釀」，最後被爆發的噴嚏聲嚇到，使牠直接向後翻一大圈，還四腳朝天滾出鏡頭，獨特的「退場方式」也讓把拔陳正堂忍不住笑了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

把拔陳正堂在接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，生女兒後較忙碌，家中黏人的虎斑貓黁黁(ㄋㄨㄣ)常覺得失寵，舔光了自己的毛，怕牠孤單才領養了個性親人的波妞。短短時間2隻貓已相處融洽，現在黁黁常常舔波妞幫洗澡，也不再焦慮地舔毛。

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▲波妞被噴嚏聲嚇到彈出去。（圖／網友陳正堂授權提供，下同）

事實上，當初云妹還沒出生，就有不少長輩怕寶寶過敏，希望陳正堂將貓托給別人養，但他捨不得黁黁離開，才一直堅持不送養。云妹出生到現在已6個月，沒有任何過敏的問題，也不會被貓欺負，反而很喜歡和牠們相處，讓陳正堂很慶幸，「當初沒有真的送走貓咪，真是太好了！」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，云妹正舒服地躺在床上發呆，但她的小鼻子似乎有點癢，經過一番「醞釀」，瞬間打了個大噴嚏；一旁的波妞原本正專心好奇地研究玩具，被突如其來的噴嚏聲嚇得向後翻滾1圈，還直接滾到鏡頭外。網友們看了影片，忍不住留言笑說，「好想看到牠完整彈開的畫面XD」、「被槍打到嗎」、「瞬間飛走。」、「傳說中的龜派氣功嗎？」、「把貓噴走了！」。

▲波妞與黁黁相處融洽。

▲云妹常常會想摸貓咪們。

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