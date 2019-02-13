是誰亂尿尿！　3法鬥「翻肚打滾+逃避眼神」求媽媽恕罪

寵物小組／綜合報導

是誰亂尿尿自己站出來！馬麻拿著愛心小手「拷問」3隻排排站的法鬥，不過汪汪們彷彿已經說好不會出賣對方，審問時頻頻佯裝不知，還各自使出「逃罪本領」，有的翻肚裝無辜，有的直接迴避眼神，讓主人無可奈何。

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馬麻表示，平時家中狗狗很貪玩，拿球在面前晃時還會「神同步擺頭」，沒想到犯錯時連「裝傻」也能同步！當馬麻生氣地拿著「法官槌」責問，狗狗芋圓使出「狀況外大法」，直接躺地翻滾，迴避主人眼神。一旁的「粉粿」和「刈包」看見如此高明的手段紛紛傻眼，直到主人轉移目標在牠們身上，才開始縮起耳朵迴避鏡頭。

▲狗狗「芋圓」一被懷疑，就開始裝傻翻滾。（圖／臉書粉專「法國鬥牛犬《刈包配芋圓加粉粿》」授權提供，下同）

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▲狗狗粉粿和刈包也被拷問。

主人說，其實粉粿有點小潔癖，廁所有屎尿就不太願意上，刈包平常也很愛亂尿尿，回家後看見「案發現場」，才想用這樣的方式向牠們興師問罪。嫌疑犯們都很會裝沒事，責罵畫面瞬間變得搞笑，也讓網友留言，「直接倒地翻身很可愛」、「刈包耳朵縮起來還蠻像蝙蝠俠的」，甚至有不少網友分析汪汪們的反應，想幫馬麻揪兇手，「芋圓用身體搖說不是」、「粉粿瞇瞇眼還飛機耳」、「已經用腳指出來是誰啦～」。後來媽媽也在留言表示，「其實粉粿跟刈包都有，一個亂尿尿一個亂大便。」

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