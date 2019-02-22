裝逼汪見「白紙飛起」嚇到忍不住亂跳＋狂吼：納命來啊..

實習記者曾珮瑄／採訪報導

台南市歸南國小少棒隊隊狗「猜拳」看見地上被風吹起的紙張，想靠近卻不敢上前，看見紙動了還嚇得跳走，又不停吠叫，似乎在「嗆聲」。馬麻透過遠端鏡頭看著牠如此慌張的模樣也覺得相當好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻郭昀暄在接受《ETtoday寵物雲》採訪時提到，平常她不在時，都會讓猜拳待在球隊休息室，再用遠端鏡頭確保狗狗安全。這天，猜拳看見飛到地上的紙，就搖著尾巴，開始虛張聲勢地大叫，如果紙被吹起來，牠還會嚇得往後跳，就像是把對方當成勁敵一樣。

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▲猜拳去美容、洗澡。（圖／網友郭昀暄授權提供，下同）

馬麻說，猜拳是除夕前一天和把拔在球場草叢捕獲的浪浪，「當時牠身上全是跳蚤，耳後還有外傷，帶去動物醫院驅蟲時，吐出一大塊塑膠片，醫生還說幸好是剛誤食，若再晚一點的話，塑膠片可能會卡住氣管，造成生命危險！」因為想照顧狗狗，又不想耽誤工作，後來經總教練同意，才讓猜拳當作棒球隊隊狗，讓牠和小球員們共處。

▲喜歡和小隊員玩耍的猜拳。

猜拳很快就學會坐下、聽指令吃飯，也會在定點大小便，平時天氣熱就乖乖待在室內，下午才會和小球員們在校園內奔跑、玩耍，晚上則會在教室內休息。馬麻為了讓猜拳住的舒適安全，打造了專屬牠的窩，還設置遠端攝影機，以便即時觀看狗狗。

▲猜拳平時有自己的窩。

▲猜拳呆萌地盯著鏡頭。

猜拳剛來到「新家」時，成天鬱鬱寡歡，後來在把拔馬麻的照顧和小球員的陪伴下才漸漸好轉，「牠現在很喜歡和小朋友玩在一起，平時看到小朋友練習跑步，也會開心地跟上。」看見猜拳變開心了，也讓馬麻感到相當欣慰。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲猜拳逐漸拋下憂鬱，露出開朗的一面。

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