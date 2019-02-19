遭棄至今已8個年頭！　虎斑浪汪徘徊同巷口…盼前主人接牠回家

▲遭棄虎斑浪「姊姊」至今等待主人已達8個年頭。（圖／網友Sanyuan Lu授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

真心愛毛小孩，就不應拋棄牠！4年前除夕夜，虎斑浪浪「姊姊」被棄於中和區某個巷口，至今已8個年頭，仍堅持在同一個地方等待主人，令附近住戶忍不住發文，「期望原飼主看到此文，能回來看看牠。」

起初「姊姊」被棄養後，常在車輛來往的路口出沒，被附近善心商家收養後，牠仍堅信原飼主會回來，依舊在危險的巷口徘徊。年前店家搬離，原想帶姊姊走，但牠抵死不從，不到一天就偷偷跑回原地等待前主人，無可奈何下，只好麻煩附近商家幫忙照看。

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▲「姊姊」堅持要待在巷口。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

巷口間的愛媽知道了姊姊的故事後，決定收養牠，除了定期打預防針，也會帶牠去洗澡、美容，但牠依舊堅持不住在家裡，非得在該處等待前主人出現，讓網友Sanyuan Lu看了忍不住發文對原飼主說，「從你棄養至今已8年多了，1460多個日子，一位小小毛孩已長大，無時無刻都在巷口附近尋找你的蹤跡，等待你的出現，接牠回家。」

網友看了「姊姊」的故事，紛紛留言「好心疼，前飼主為何能做出遺棄之舉」、「真是憨忠又讓人心疼的孩子」、「傻孩子」、「看到哭了，好捨不得」、「為什麼人類造虐，卻是毛孩受罪」。

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