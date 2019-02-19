ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

喵皇遇零食化身「乖巧汪汪」　握手+high five：朕的罐罐咧？

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

實習記者曾珮瑄／採訪報導

傲嬌喵皇看到零食，瞬間化身為乖巧汪星人！貪吃小橘貓「咪嚕」一見馬麻手中食物，就乖巧達成「握手」、「換手」、「Give me five」指令，吃完了還主動把貓掌搭到媽媽手上，默默做完所有步驟「討罐罐」，喵皇技能被曬到「我是咪嚕」粉絲團後，立刻獲得網友崇拜，「太厲害了」、「請問怎麼訓練的」、「這貓好聰明」。

馬麻說，當初會想訓練咪嚕，只是單純覺得貓咪應該也能像狗狗一樣學習小技能，就試著教看看，想不到很快就學會了；她也進一步提到，咪嚕為了討吃立馬化身「乖巧汪汪」，不但能握手，也能完成換手和Give me five的動作，最後甚至不用特別提示，即可將指令重覆一遍。網友看了紛紛留言，「別人的貓永遠不會讓人失望」、「工讀生不要躲了！快點出來！」、「橘貓果然是標準吃貨啊」、「身體裡面是狗的靈魂」。

▲「咪嚕」秀技能討吃。（圖／網友黃昕授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

▲「咪嚕」秀技能討吃。（圖／Instagram「看看咪嚕」授權提供，下同）

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲咪嚕萌樣惹人疼，其實個性很傲嬌。（圖／網友黃昕授權提供）

▲喵皇萌樣惹人疼，其實個性很傲嬌。

咪嚕是海邊撿來的浪橘，平時好動又高傲，不太親人也不愛被抱，偶爾心情好會想「寵幸」人，但一被摸又會不開心地跑掉，遇到吃的卻又十足「反差萌」，乖巧配合各種要求，完全是霸氣十足的喵皇。馬麻表示，「牠很貪吃，叫牠名字都不會理，只要說『要不要吃吃？』就會主動過來」，咪嚕也會認「零食包裝」，如果聽到開包裝或搖零食的聲音，牠就會跑上前，對馬麻握手示意「我要吃！」。

▲咪嚕抓著食物不肯還回去，吃得很過癮。

▲最愛的「魚魚」玩具被奪走時，咪嚕緊抓不放。

▲咪嚕和另一隻小喵「看看」感情融洽。（圖／網友黃昕授權提供）

▲咪嚕和另一隻小喵「看看」感情融洽。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

更多精彩內容：

關鍵字： 橘貓喵皇傲嬌可愛溫馨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿屍

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

老婆開恩准他養狗…男子激動山崩式大爆哭　「結婚都沒..

「豹紋金元寶」好霸氣！　一轉身「反差萌」讓網友笑翻

哈士奇雪橇拉到一半憋不住！「臀煞」也沒用...只好..

餅乾意外釣出「9kg巨無霸金魚」！暖男不捨放生：希..

影／阿柴做錯事心虛　見主人回家...「躲神桌狂抖」..

怕狗→溺愛！阿嬤手縫百套衣　「金孫」天天走秀還送朋..

睡到被自動門夾頭！白眼汪爽躺超商拉皮　「崩壞臉」笑..

作業寫不完了！白喵堅持陪哥哥　窩身邊監督拍拍：快寫

浪浪「耳朵長嘴」被嫌醜　主人霸氣收編：牠是百萬分之..

撿到「走失小狗」送警局　等等這不是狗啊啊…借問您哪..

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿..

忠犬護主搏鬥搶匪遭「利刃插頭」 刀傷深達8公分....

聰明柴柴自帶圍巾藏壓歲錢　嘴邊肉護鈔法網笑：紅包怕..

萌貓「戴花花頭套」表演跳舞　右邊淡定喵一臉厭世：沒..

寵物店小白狗天天把費吃到飽　 散步直奔肉肉區「咬了..

驚悚片？全身扭曲、頭轉半圈瞪　米克斯「大法師式」抓..

好味小姐-【貓日常】主子們都是什麼味道呢？

柴可兔斯貓-正所謂人前舔舔毛 背後咬毛

《倉鼠人》孵蛋器的小雞15日成長記

寵物訓練師被罵也要說！貓咪常見4個問題與迷思

撞臉「鰲拜」徐錦江　博美睡前塞乃…與爸「互相抓抓」..

暖男花光積蓄只為收養200隻浪浪！遭女友怒甩…他堅..

喵皇遇零食化身「乖巧汪汪」　握手+high fiv..

汐止友善社區協助TNVR！3年來幫9成浪浪結紮　里..

媽握男主手被甩開...薩摩耶秒「大掌覆蓋」甜笑安慰..

貓咪患白斑症「褪色成絕美大理石」　賓士臉特徵消失驚..

消防員爬樹15公尺「救大貓」竟是頭山獅　扛下來成難..

呆萌黑貓研究喝水終於下定決心！　變洗頭沒舔到半滴...

才叮嚀不要踩到...柴柴報紙上轉7圈正中紅心！　姐..

球狀物爬上垃圾車共乘　順便開吃車上自助早餐…後方司..

柯文哲批新潮流是禍害　卓榮泰：不許任何人汙衊黨員

沈玉琳代言高雄找「大馬鬼才歌手」合體：將是我的點閱..

被韓國瑜列入指南　高雄酒吧發表「強力聲明」：禿子與..

公道伯猜燈謎　王金平一張照片猜一部經典名作

3天然食材捏出超軟萌「小豬湯圓」　粉色豬鼻原料竟是..

離職1年多！前老闆仍發紅包「小孩也有份」　單親媽暖..

武陵農場櫻花季27日結束　交管不再延續

林德染藍色頭毛搶眼　滿意新價碼不談長約

通車12年鋼纜斷裂！網傳深圳灣大橋「朝海面下垂」　..

桃猿公布戰樂天金鷹陣容　一軍球員史博威、陳禹勳應戰

寵物動物熱門新聞

老婆開恩准他養狗　男子山崩式大..

走失小狗送警局　等等這不是狗啊..

貓頭鷹躲樹上　網崩潰：找不到...

萌萌的大橘貓？一轉頭嚇壞網友！

霸氣豹紋金元寶　真面目有反差萌

15歲黃金散步燦笑　返家全癱2..

哈士奇邊拉雪橇邊大便　同伴看傻

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

奴才碰到罐罐　萌貓秒變流氓臉！

男用餅乾意外釣出「9kg巨無霸..

阿柴做錯事心虛　躲神桌狂抖露餡

柴柴報紙上轉圈踩中便便　姐崩潰

怕狗嬤縫百衣　「金孫」天天走秀

髒臉小貓腦震盪倒路上→大眼萌貓

讀者迴響

熱門新聞

老婆開恩准他養狗　男子山崩式大..

走失小狗送警局　等等這不是狗啊..

貓頭鷹躲樹上　網崩潰：找不到...

萌萌的大橘貓？一轉頭嚇壞網友！

霸氣豹紋金元寶　真面目有反差萌

15歲黃金散步燦笑　返家全癱2..

哈士奇邊拉雪橇邊大便　同伴看傻

女兒的倉鼠安檢被攔　父抓起摔地

奴才碰到罐罐　萌貓秒變流氓臉！

男用餅乾意外釣出「9kg巨無霸..

阿柴做錯事心虛　躲神桌狂抖露餡

柴柴報紙上轉圈踩中便便　姐崩潰

怕狗嬤縫百衣　「金孫」天天走秀

髒臉小貓腦震盪倒路上→大眼萌貓

巨大「拉布拉多」趴在貢寮桃源谷

最新影片

更多

宿醉小黃橫躺機車上睡翻！　「曬逆天長腿」網笑：想撿屍

忠犬護主搏鬥搶匪遭「利刃插頭」 刀傷深達8公分... 只差毫米險喪命

聰明柴柴自帶圍巾藏壓歲錢　嘴邊肉護鈔法網笑：紅包怕冷？

萌貓「戴花花頭套」表演跳舞　右邊淡定喵一臉厭世：沒電了

寵物店小白狗天天把費吃到飽　 散步直奔肉肉區「咬了就跑」

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面