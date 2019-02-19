喵皇遇零食化身「乖巧汪汪」　握手+high five：朕的罐罐咧？

實習記者曾珮瑄／採訪報導

傲嬌喵皇看到零食，瞬間化身為乖巧汪星人！貪吃小橘貓「咪嚕」一見馬麻手中食物，就乖巧達成「握手」、「換手」、「Give me five」指令，吃完了還主動把貓掌搭到媽媽手上，默默做完所有步驟「討罐罐」，喵皇技能被曬到「我是咪嚕」粉絲團後，立刻獲得網友崇拜，「太厲害了」、「請問怎麼訓練的」、「這貓好聰明」。

馬麻說，當初會想訓練咪嚕，只是單純覺得貓咪應該也能像狗狗一樣學習小技能，就試著教看看，想不到很快就學會了；她也進一步提到，咪嚕為了討吃立馬化身「乖巧汪汪」，不但能握手，也能完成換手和Give me five的動作，最後甚至不用特別提示，即可將指令重覆一遍。網友看了紛紛留言，「別人的貓永遠不會讓人失望」、「工讀生不要躲了！快點出來！」、「橘貓果然是標準吃貨啊」、「身體裡面是狗的靈魂」。

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▲「咪嚕」秀技能討吃。（圖／Instagram「看看咪嚕」授權提供，下同）

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▲喵皇萌樣惹人疼，其實個性很傲嬌。

咪嚕是海邊撿來的浪橘，平時好動又高傲，不太親人也不愛被抱，偶爾心情好會想「寵幸」人，但一被摸又會不開心地跑掉，遇到吃的卻又十足「反差萌」，乖巧配合各種要求，完全是霸氣十足的喵皇。馬麻表示，「牠很貪吃，叫牠名字都不會理，只要說『要不要吃吃？』就會主動過來」，咪嚕也會認「零食包裝」，如果聽到開包裝或搖零食的聲音，牠就會跑上前，對馬麻握手示意「我要吃！」。

▲咪嚕抓著食物不肯還回去，吃得很過癮。

▲最愛的「魚魚」玩具被奪走時，咪嚕緊抓不放。

▲咪嚕和另一隻小喵「看看」感情融洽。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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