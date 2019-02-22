喵皇躺洗手台狂嚕身體享受「乾式泡泡浴」　網嗨：貓生達巔峰

實習記者曾珮瑄／採訪報導

喵皇洗澡時身體是不會濕的！主人在清洗貓草包的棉花，貓貓「大胖」卻跑到裡面不停扭動，畫面看起來像是在享受濃密的泡泡浴，讓網友看了也忍不住說，「怎麼會越洗越大坨」、「這位是『玩棉花的聖上』！」。

▲大胖在棉花團洗泡泡浴。（圖／網友黃品善授權提供，下同）

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把拔黃品善受訪時說，大胖原本是別人家的喵皇帝，被前主人托給他人，結果竟養在廁所長達1年。把拔知道後決定把貓咪帶回高雄林園照顧，讓牠自由自在；結果調皮好動的大胖自由過了頭，不僅常在家四處亂跳，還曾摔壞電視，讓把拔無奈地收殘局。

事實上，大胖剛來家裡時，常會和另一隻貓「阿熊」在半夜打架，但熟悉環境後就漸漸好轉了。有趣的是，霸道的大胖睡前還會把家中其他主子趕走，想要霸佔把拔身旁的床位。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲大胖喜歡窩盆子。

影片中，大胖窩在洗手台棉花堆裡，享受地「狂嚕」，時不時會甩甩身體、翻翻小肥肚，不斷吐舌頭，最後還知道要「換邊嚕」才舒服，看起來就像用棉花在搓背、洗泡泡浴一樣。

不少網友看了影片紛紛留言表示，「那就把牠一起洗了。」、「ㄎㄧㄤ了ㄎㄧㄤ了。」、「好嗨喲～感覺貓生已經達到了巔峰～」、「洗臉盆有載重限制喔」、「這是乾洗的意思嗎？」、「好可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲大胖(右)與阿熊(左)一起吃飯。

▲把拔最後偷爆主子料，「大胖明明結紮了，偶爾還是會騎抱枕，如果拿走還會生氣」。

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