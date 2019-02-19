撞臉「鰲拜」徐錦江　博美睡前塞乃…與爸「互相抓抓」道晚安

實習記者曾珮瑄／採訪報導

平常身體癢會用「不求人」解決，但有些狗狗卻會和主人互相抓癢！博美犬「錢錢」只要被輕搔胸口，就會立即啟動抓癢服務，獨特的撒嬌互動也讓人直呼「好可愛」。

把拔黃俊碩說，狗狗每到睡覺時間或想討摸的時候都會和他「互抓」。影片中錢錢準備就寢，一被搔癢就動動耳朵、抓把拔大腿，不過牠似乎想睡了，眼神非常放空，像是在不耐煩的告訴主人，「好了沒～趕緊讓我去睡覺！」專屬牠的撒嬌日常也融化不少網友，紛紛直呼「好可愛喔！」、「站好久喔，真厲害！」。

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▲博美犬「錢錢」和把拔互抓癢癢。（圖／網友黃俊碩授權提供，下同）

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▲錢錢咬爛名牌皮包，被罵時露出無辜表情。

錢錢是隻呆萌汪，犯錯了會無辜盯人，愛睡覺的牠看電視會看到「度估」，平時不愛拍照，常被主人記錄到牠抗拒鏡頭的經典表情，不但會「青」把拔，露出鄙視表情，還會直接把鏡頭掰開。錢錢也曾被人氣網紅「林進」認證有明星臉，撞臉對象則是港星徐錦江飾演的「鰲拜」一角，也讓把拔哭笑不得。





▲錢錢心情不好不想拍照，狠狠K掉鏡頭。

▲錢錢是網紅「林進」說過像「鰲拜」的狗狗。

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