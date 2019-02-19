厭世喵皇被晚輩「摸奶」奇檬子差　狠K奴才出氣：吃我貓掌

實習記者曾珮瑄／採訪報導

傲嬌貓沒地方出氣時常找「最無辜的人」下手！想睡的豆豆被奶貓「如意」摸了胸部，心氣不順又不想欺負晚輩，只好向一旁無辜的奴才「狠狠K一拳」，這下聖上才終於肯消氣。

影片中，半瞇著眼的豆豆，正和兩隻小奶貓「吉祥」、「如意」窩在一塊，看起來似乎很想好好睡覺，但一旁的「迷你暖爐」卻四處亂竄，不只屢屢受打擾，還被「摸奶」，於是不爽地轉過去「青」一下喵喵們，並發出「轟轟轟」的低吼聲。



眼下都做到這個地步了，豆豆依舊拿這兩個小傢伙沒轍，只好對著奴才狠狠地K一拳，讓馬麻覺得心裡苦卻又不能說。至於從頭到尾都乖乖坐在一旁的「花豆」，看馬麻挨揍也「視而不見」，最後還溫柔地舔奶貓們。



網友看完影片紛紛留言，「花豆好像守了幾天幾夜的保安」、「吉祥如意在拿豆豆的肚子跟屁屁取暖」、「豆豆打完還裝沒事」、「哈哈，打如意會被貓友心疼，打媽咪會被貓友竊笑」。

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▲豆豆往主人狠K一拳。（圖／網友Chunting Chang授權提供，下同）

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馬麻說，兩隻幼喵是網友在自家陽台發現的棄貓，因緣際會下成了她的中途奶貓，因為沒有喝過母奶，缺少抗體，很容易拉肚子或排血便，肝腎發育不完全的情況下也不能亂用藥，因此每天都要回診，以及她的加倍照顧。馬麻也提到，豆豆起初很排斥牠們的存在，但後來與奶貓相處時間久了，雖然會忌妒，但卻不會動手欺負。

▲奶貓「吉祥」跟「如意」起初體弱，但現在狀況好很多了。

豆豆是傲氣滿滿的喵皇，平時只願和把拔馬麻撒嬌，對方太冷漠或太熱情都會惹到牠，如果覺得被冷落，還會小小「報復」一下。某次豆豆想偷在床上大便，被發現後又跑到一樓嘔吐，看見奴才正專心收拾爛攤子後，便跑回床上亂拉，一大早就把家裡搞得亂七八糟，也讓她忍不住抱怨，「甚麼年代？貓居然還會調虎離山！」

▲傲嬌的豆豆眼神透露出一種厭世感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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