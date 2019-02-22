法鬥保全顧門想睡　「2隻棒棒腿」硬撐但頭殼快碰地啦

實習記者曾珮瑄／採訪報導

1歲汪星人「抖抖」近期有一項特殊技能，就是再累都能夠坐著打瞌睡！只見牠滿腦睏意，但始終都維持安穩坐姿，沒有真的倒下去呼呼大睡。沒來由的硬ㄍㄧㄥ姿勢也讓主人感到很疑惑，「想睡就去睡啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲抖抖想睡還硬撐。（圖／網友林妙桂授權提供，下同）

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馬麻林妙桂接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，那天下午帶抖抖去散步，回家後原本牠累到睡著了，但聽到外面有聲音，又「使命感爆棚」硬要在門口當守衛，叫牠回去睡也不聽，最後止不住一波波來襲的瞌睡蟲，才會在門口度估。只見影片中牠用2隻伸直的小短手撐住身體，眉頭深鎖地閉上眼睛忍睡意，雖然太放鬆時，頭快碰地就會驚醒，但不到2秒又會繼續瞇瞇眼打瞌睡。

▲抖抖趴人腿上睡覺。

事實上，抖抖剛成為家中「毛成員」時，怕狗的阿嬤原先很抗拒，嘗試接觸後突然變得很疼「孫子」，不僅每天帶牠散步，還會煮美味的鮮食給牠，甚至命令把拔馬麻出門前要先跟抖抖報備，平常音樂開太大聲也會說要關掉，怕吵到狗狗睡覺，讓馬麻忍不住說，「不知道誰才是阿嬤親生的～」。

馬麻說，抖抖個性乖巧，不亂叫亂尿也不怎麼闖禍，平時喜歡玩球，還曾經玩累了就直接咬著球睡覺；不過，抖抖其實有點「玻璃心」，只要做錯事被把拔稍微唸一下就會眼眶泛淚。馬麻還爆料了牠偷擺臉色的事，「有次把拔出門要回來了，跟牠說還突然生氣臭臉，像用表情問『他回來做什麼』一樣，很好笑！」

▲阿嬤平時喜歡帶抖抖散步。

抖抖想當專業保全又敵不過周公誘惑的影片上傳後，不少網友留言回覆，「你看你看～頭那麼大那麼重...撐不住了齁！哈哈」、「有這麼累嗎？」、「度估真可愛」、「孩子，你需要一罐紅牛嗎？」、「捨不得睡，想繼續玩！」、「俗話說：男兒想睡不輕談！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲打哈欠被馬麻偷拍。

▲聽到把拔要回家，抖抖看起來一臉不爽。

▲愛玩球的抖抖咬著球就睡著了。

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