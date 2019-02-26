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背後有殺氣！轉頭見「左龍右虎」刺青貓狠瞪　她嚇壞po網求救

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▲貓咪超殺眼神站人身後。（圖／網友莊蕙璘授權提供）

▲貓咪殺氣騰騰。（圖／網友莊蕙璘授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

饒奴才一條命吧！新北市喵皇「火腿」不但有著左青龍右白虎的「刺青」，還常露出超殺眼神，讓人一看就知惹不起！姐姐‎莊蕙璘這天一回頭，發現主子殺氣滿滿的站在後方，嚇得她立刻PO網求救，「我家的貓整天想暗殺我！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪超殺眼神站人身後。（圖／網友莊蕙璘授權提供）

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▲火腿眼神殺氣滿滿。

姐姐接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天正在玩電腦，一回頭就發現火腿凶神惡煞的樣子，喵原地瞪了1分多鐘後察覺沒人理會，最後才自己默默離開。從照片中可以看到，火腿在姐姐後方露出兇狠眼神瞪人，2隻手一黑一橘，就像刺上「左青龍右白虎」一樣，全身散發老大般的霸氣！

▲貓咪超殺眼神站人身後。（圖／網友莊蕙璘授權提供）

▲喵：這個月的保護費呢？

火腿目前4歲左右，小時候長相其貌不揚因此沒人想認養，於是姐姐便將牠帶回家，沒想到長大後卻變得超霸氣，時常露出兇神惡煞的模樣！同時火腿也是個任性傲嬌的小女孩，雖然會主動找人撒嬌，但不管摸太多或是摸太少，只要一個不滿意，牠就會出手「教訓」，算是不好伺候的主子。

▲貓咪超殺眼神站人身後。（圖／網友莊蕙璘授權提供）

▲火腿也有很萌的樣子！

殺氣滿滿的照片上傳後，立刻引來不少網友關心留言，「這眼神殺喔！」、「暗算你很久了」、「先發不自殺聲明吧」、「你到底對牠做過什麼？」、「怨氣很重阿」、「兇。這貓一定很多故事」、「這眼神：忍你很久了...」、「不能對到眼，會被殺掉」、「還發文？心虛就快奉上罐罐」、「樓主請隨時發文報平安」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 貓咪暗殺殺氣刺青

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