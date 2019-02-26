看遍千貓都不要…他一眼愛上這隻鬥雞眼喵　迷戀發言：牠最完美

▲剛帶Poodle回家時，牠的眼睛呈現怪異的鬥雞眼。（圖／翻攝自Facebook／Poodle_the_cat1）

寵物小組／綜合報導

你相信一見鍾情嗎？你相信一見鍾情會發生在人類和動物身上嗎？對於這位住在美國北卡羅萊納州的男子蓋瑞特(Garrett Nabors)來說，答案絕對是大大的YES！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

蓋瑞特一直想養一隻貓，但不知道是沒有緣分或是別的原因，雖然看過許多貓，最後還是沒養成。他後來才懂，那是為了讓他遇見Poodle，一隻長了一雙鬥雞眼的貓咪，當時他的同事給他看了Poodle的照片，牠是一窩被媽媽棄養的小貓的其中一隻，因為眼睛的問題，遲遲沒有人願意帶牠回家，直到牠進入蓋瑞特的視線。

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▲新主人不在意牠的鬥雞眼，反而覺得很有特色。



行動力驚人的蓋瑞特隔天就把Poodle帶回家，他說「牠完全不怕我，用那雙特別的眼睛盯著我和我老婆，應該也很喜歡我們。」事實上，鬥雞眼完全沒有影響Poodle的活潑好動，沒近看根本不會發現牠和其他貓咪的不同。

蓋瑞特說，每次他在看電視時，Poodle就會黏到他身邊，直到他願意抱著牠一起看，「牠是一隻最可愛完美的小貓。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲現在Poodle是家裡最受寵的小霸王。