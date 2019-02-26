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阿母我來幫尼～神犬拉拉搶走抹布　「前腳併攏」搖尾拖地板

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拉拉叼走抹布，搖尾幫馬麻拖地板。（圖／翻攝自抖音APP用戶「多多神犬」）

▲拉拉看到馬麻跪在地上拖地板，心急的走過去並且叼走抹布。（圖／翻攝自抖音APP用戶「多多神犬」）

寵物小組／綜合報導

如果有個會幫忙做家事的毛孩該有多好！抖音APP用戶「多多神犬」有段影片最近在網路上瘋傳，正當狗狗看到馬麻跪在地板上辛苦做家事時，超暖的牠立刻走上前去，並且叼走主人手上的抹布，接著自己來邊搖著尾巴邊拖地板，努力想把家裡的地擦乾淨，網友們看了全暴動表示，「好羨慕！」

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黃姓網友在臉書公開社團PO出影片並註解，「養對狗就是好幫手。」沒想到一向在家當少爺的毛孩，這次卻扮演起「傭人」的角色，畫面中的拉拉從馬麻手上叼走抹布後，獨自走到一旁抓著抹布在家裡來回擦拭；只見牠2隻前腳併攏壓著抹布，用力地向前推出，而牠也絲毫沒露出疲累的神情，反而還邊搖著尾巴，似乎是不想讓主人擔心。

拉拉叼走抹布，搖尾幫馬麻拖地板。（圖／翻攝自抖音APP用戶「多多神犬」）

▲▼汪：擦地板囉！讓開讓開～（圖／翻攝自抖音APP用戶「多多神犬」）

拉拉叼走抹布，搖尾幫馬麻拖地板。（圖／翻攝自抖音APP用戶「多多神犬」）

這段超暖的影片不到一周就累積將近4千個按讚數，網友們看了紛紛笑道，「神犬！我家可以順便嗎」、「該是時候教家裡的旺旺了～」、「工讀生快出來」、「以後養一隻會洗碗，一個會擦地的狗好了」、「30年的狗確定還能動嗎」、「看來這隻成精了」、「姿勢滿分」、「哈哈哈好可愛動作好標準」、「然後才發現他拿的是你的內褲」、「決定開始訓練狗狗！」

也有不少人羨慕的表示，「我們家只會邊吃邊尿」、「別人家的狗狗總是不會讓我失望」、「好厲害的狗狗！」、「沒有白養了」、「我家這隻都在幹嘛」、「羨慕別人的老闆就算了，現在連毛孩也讓我羨慕」、「我狗兒子能像牠一樣 不知道有多好 哈哈」、「一樣都是多多，我家的怎是咬自己主人的鞋在自High.....」

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關鍵字： 抖音拉布拉多犬狗狗拖地做家事

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