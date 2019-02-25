小水獺學游泳主人玩耍中暗算　腳滑落水嚇逃：不玩了QQ

▲小水獺學游泳。（圖／Youtube／小水獭Bingo日记授權）

寵物小組／綜合報導

日本一名飼主在Youtube頻道「小水獭Bingo日记 」分享Bingo學游泳的過程，第一堂課時身形嬌小的Bingo踏入臉盆就卡住，原以為飼主會解救沒想到卻是被暗算，水獺毫無防備地被抱到水中，嚇得落荒而逃，還用一副不敢置信的臉看著主人，笑翻不少網友！

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▲Bingo遭主人偷襲，被硬抱進水裡。

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現在的Bingo在水盆中從容老練，但之前可是花了一番功夫才學會游泳！Bingo首次學習時，先是好奇地摸了摸水，接著竟遭飼主暗算，直接被丟進盆中，讓牠嚇得落荒而逃！飼主對於怕水的水獺相當無奈，只好請出「小帕帕」來誘惑，沒想到Bingo依舊抵死不從跑出水池。

▲主人想誘惑Bingo進到水中。

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經過多次的威逼利誘訓練後，Bingo總算漸入佳境，在第六堂課開始主動親近水，現在不但學會了游泳，甚至會自己到水盆中玩耍，挑戰更深的水池也沒問題，可說是水中的一尾蛟龍！Bingo從畏懼害怕到最終喚醒天性，飼主將過程記錄下來，吸引不少粉絲關注。

其實，水獺通常以「家庭」的形式生活，因此可能因獨居所引發的壓力出現消化不良、激動威嚇等情況，再加上牠們需要較為大型的水池、籠舍等來提供足夠的活動空間，較不適合做為寵物，而在台灣則禁止飼養水獺。

▲Bingo多次練習後，才願意親近水。

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