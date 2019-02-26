訓練師分析10大貓狗雷品幫省冤枉錢！　網讚嘆：又中槍了

▲訓練師分析10個寵物雷品。（圖／粉絲專頁「完美狗狗訓練師－香菇 Mushroom（台南）」授權，下同）

寵物小組／綜合報導

飼主常常會為毛孩們增添生活用品，有時甚至不小心失心瘋砸許多錢後，才發現買到不實用的物品。這天狗狗訓練師香菇精闢分析10個不實用的貓狗用品，要幫飼主們省荷包，不過她也提到，「言論僅代表個人立場，如果認為有需要，那就去買吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

首先提到貓咪如廁用品，訓練師表示，購買貓砂櫃後清掃一樣麻煩，且臭味不易散去，若是木製品的話更容易吸附味道；此外，貓砂櫃價格也不便宜，最重要的是，讓貓咪使用廁所變得不方便，唯一可取之處則是看起來較美觀。緊接著提到落砂墊，使用過後砂子依然散落一地；再來則是貓砂盆，她提到外觀非常有質感的「雪屋」其實尺寸很小，她建議，貓砂盆長度宜為貓咪身長的1.5至2倍，讓主子比較不會將砂子撥出盆外。此外，有門的貓砂盆容易夾到尾巴，導致貓咪厭惡！

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▲落砂墊。

貓咪生活用品的部分，跳台主要目的增加貓咪垂直活動空間，訓練師建議，如果只單獨想購入「一座」貓跳台，不建議買低於180公分，可準備「頂天立地」型貓跳台，較穩固讓貓咪跳上去不易晃動。若是不只一個跳台的話，有高有低沒關係。

此外，許多飼主都會購買餐桌給毛孩們使用，藉此減少牠們頸椎的負擔。對此，訓練師則提到，正常功能的脊椎本就可以彎曲，一天內正常低頭吃飯並沒有「過度使用」的問題，如果真的受傷無法低頭，才需要墊高餐桌。

▲假草皮。

狗狗生活用品的部分，首先提到尿尿用的假草皮，廠商標榜可以快速學會在室內上廁所，訓練師則認為，除非犬隻已經習慣在戶外上廁所，且會特別認草皮才有作用。此外，若狗狗根本不會認草皮，沒有搭配正確訓練方式引導，光放假草皮的話，可能會造成狗在上面打滾甚至是咬爛。再來則是引便劑、避嫌劑，標榜可以用來訓練，但若沒有搭配正確引導方式，基本上不會起作用。

▲伸縮牽繩、無重力牽繩。

牽繩也有不好使用的品項，例如P字鍊、伸縮牽繩、無重力牽繩，可伸縮的牽繩固定長度的部分容易壞，若是狗爆衝可能直接將牽繩扯壞。再來是衣服、鞋子，犬貓身上已有皮毛大衣。最後則是保健食品，建議依照醫師指示認為毛孩需要再購買即可，訓練師表示，「有病就看醫生，讓醫生給予最正確的治療。犬貓到了一定年紀時，建議可以定期做健康檢查。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



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