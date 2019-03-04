「美髮助理」罷工！喵翻肚爽躺客人雙腿　享受高級揉肚服務





▲「美髮助理」不工作，反被客人揉肚伺候。（圖／網友余明娟授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

這位美髮助理上班竟反讓客人服侍牠！高雄喵皇「饅頭」這天跟著媽咪到工作地點，沒想到牠不但沒幫忙，竟然還爽爽地躺在客人腿上，享受高級揉肚服務，最後更是舒服到睡著，誇張行徑被錄下後上傳至臉書社團「愛貓聯盟」，引來大批網友按讚直呼，「好想服務牠！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲饅頭舒服地在人身上睡著。

從影片中可以看到，饅頭翻肚躺在客人腿中間，由美髮店的客人幫牠進行「按摩服務」，舒爽心情全寫在臉上，讓馬麻忍不住抱怨，「叫牠來服侍客人，結果牠來被伺候！」事實上，想一睹饅頭的風采可不容易，必須事先向馬麻預約指定，才能在店裡見到聖上，可說是隱藏版的超萌助理！

▲客人的腿最好睡～

媽咪接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，饅頭親人程度因人而異，首要條件是必須身為一名女性，「饅頭是男生，只愛美女！」此外，饅頭是一隻貪吃撒嬌的喵，喜歡跟飼主一起上班，也愛到戶外露營，享受大自然；同時牠也非常溫柔體貼，會幫忙照顧比自己小的貓咪們，是媽咪心目中的大暖男！





▲饅頭喜歡戶外活動。

▲饅頭會乖巧地給媽咪剃毛做造型。

饅頭被客人服侍影片上傳後，立刻引來不少網友逗趣留言，「這個我可以服侍」、「皮肉錢不容易賺齁」、「貓：進來的每個都是奴才」、「朕身為心理按摩師，幫忙打發時間的」、「讓你摸朕龍體就是最好的服務」、「只要是貓，就合理！」、「老闆！這個要扣薪水啦」、「用肉體在服侍客人」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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