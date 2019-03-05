滾去睡外面！一張圖詮釋「惹怒老婆的下場」　網笑：害狗被連累

▲一名男子疑似是被老婆趕出家門，帶著單薄的家當和狗睡在門口。（圖／翻攝自爆料公社）

寵物小組／綜合報導

「惹熊惹虎，千萬母湯惹到恰雜某！」夫妻之前有爭執是家常便飯，但吵到回不了家就尷尬了。日前有張被瘋傳的照片完美詮釋「惹到老婆的下場」，一名男子似乎是被趕出家門，帶著單薄的「家當」躺在大門口，逗趣的畫面讓千名網友笑瘋直呼，「二哈也被你連累了啦！」

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臉書粉專「爆料公社」日前轉分享一張照片並寫道，「老婆真的不好惹」，內容中有名身穿橘色上衣的男子，帶著棉被和枕頭躺在門口滑手機，身邊有隻哈士奇陪睡，偌大的豪宅裡只剩門口是屬於自己的小天地，角落旁邊放好一台電風扇，看起來是準備1人1狗相伴到天亮，度過荒涼的夜晚。

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照片被分享出之後吸引超過7前人按讚，許多網友看完感同身受的笑說，「千萬不要惹流血7天還不會死的生物！」、「真好還有被子」、「老婆：你給我滾出去睡外面！」、「二哈表示：干我屁事膩？為什麼我也要睡外面」、「狗是人類最好的朋友」、「感覺是豪宅，已羨慕」、「至少還有狗陪著，不孤單」、「老婆跟恐怖分子哪裡不一樣...？恐怖分子可以談判，她不行」。