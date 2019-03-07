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萌喵美夢中聽到自己名字　瞇眼硬撐「奶音」回應媽：我在這zzz

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▲▼ 萌喵睡夢中硬撐回應媽媽呼喊。（圖／網友馬安妮授權提供） 

▲ 萌喵睡夢中回應媽媽呼喊。（圖／網友馬安妮授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

台中萌喵「翠花」超暖心，只要聽到媽咪的呼喊，即便在睡覺也會起來回應，一臉睡眼惺忪的模樣，再搭上超萌喵聲，瞬間融化人心！飼主馬安妮將這段溫馨影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，吸引不少網友直呼，「萌到流鼻血啦！」

▲▼ 萌喵睡夢中硬撐回應媽媽呼喊。（圖／網友馬安妮授權提供）

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▲翠花常想盡辦法引人注意。

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從影片中可以看到，翠花正睡得香甜，突然聽到媽咪的呼叫，立刻從睡夢中起來，用睡眼惺忪的表情回應，「我在這！」接著再繼續回到自己的美夢當中，超萌的舉動，瞬間療癒不少網友的心！馬麻接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，因為翠花從小身體不好，所以特別疼愛牠，每日都會哄著牠入睡，時間一久翠花就能認得自己的名字，現在即便牠不想理人，也會用尾巴回應。

▲▼ 萌喵睡夢中硬撐回應媽媽呼喊。（圖／網友馬安妮授權提供）

▲喵從小就和飼主睡在一起。

馬麻提到，翠花出生的時候不喝奶，因此每2小時都要由人親自餵食，漸漸地將小喵養大。喵長大後開始覺得自己是個公主，想要討摸時都會「叫」人前去伺候；這個公主病甚至讓獸醫也證實，「翠花特別怕痛！」可見喵從小備受寵愛，是家人的掌上明珠！

▲▼ 萌喵睡夢中硬撐回應媽媽呼喊。（圖／網友馬安妮授權提供）

▲小公主翠花會叫人過去摸牠。

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翠花回應馬麻影片上傳後，立刻引來不少網友按讚，也有人逗趣留言，「翠花臉很老成XD」、「妳吵到牠睡覺啦」、「翠花不想來」、「喵感覺在講，賣岔啦！」、「好乖喔～愛睏還是回應捏」、「喵：賣岔，每天當貓很累」、「喵再加一定是帝王式的享受」、「人類妳是不是欠喵？」。

 

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關鍵字： 貓咪回應睡覺

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