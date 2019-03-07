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找不到貓？左轉鏡頭驚見放大版聖上微笑「反監視」：抓到你啦！

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▲▼喵一抹微笑「監視」攝影機。（圖／網友大雄授權提供）

▲喵一抹微笑「監視」攝影機。（圖／網友大雄授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

許多飼主都會在家中裝上攝影機，除了隨時掌握毛孩情況，也能捕獲意想不到的畫面！彰化飼主大雄日前在臉書社團「愛貓聯盟」當中貼出家中攝影機影片，但是卻一直找不到貓咪「進財」的身影，直到畫面轉到最左邊，才發現主子正微笑盯著鏡頭，逗趣畫面讓飼主恍然大悟，「原來我才是被監視的那個！」

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▲▼喵一抹微笑「監視」攝影機。（圖／網友大雄授權提供）

▲進財真面目。

從影片中可以看到，黑白畫面裡毛孩遲遲沒有出現，無論是沙發、跳台都沒有主子的身影，配上恐怖音樂讓人十分擔心是否發生意外？直到鏡頭轉到最左邊，出現一雙放大版的腳腳，才發現這是部「反監視」短片！進財一直在攝影機旁觀察這個會動的東西，用超萌表情盯著鏡頭看，讓出門在外的奴才大飽眼福！

▲▼喵一抹微笑「監視」攝影機。（圖／網友大雄授權提供）

▲進財體型稍大，目前正在減肥中。

大雄接受《ETtoday寵物雲》訪問時提到，進財是隻愛吃的貓咪，體型龐大的牠走起路來都會「咚咚海」。同時牠也非常地黏人，只要飼主出門上班，就會咬著玩具哭泣；一聽到大雄回家的聲音，會立刻跑到大門迎接，讓人感到好窩心。

▲▼喵一抹微笑「監視」攝影機。（圖／網友大雄授權提供）

▲喵：把拔出門，心情不美麗。

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逗趣影片上傳後，引來萬名網友按讚，也有人逗趣留言，「靜靜的看著你裝逼」、「下一秒監視器掉地上？」、「喵：老子看你看很久了」、「當場被抓包偷看」、「一抹淺淺的微笑」、「喵星人：你知道太多了」、「笑到並軌～」、「這可以業配了」、「鬼入鏡續集...貓入鏡」。

 

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關鍵字： 貓咪監視器攝影機監視

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