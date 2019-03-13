ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

打工賺罐頭！萌虎斑扮高中生「下海拍謎片」　6千人暴動：跪求番號

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

虎斑貓下海拍謎片，網暴動求番號。（圖／飼主Cindy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主巧妙地將愛貓照片結合A片封面的圖，沒想到引發6千多名網友暴動！（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

與其在奴才面前賣萌討罐罐，不如靠自己的能力去賺。住在台北的飼主Cindy是名平面設計師，前陣子她買了件水手服造型的寵物衣給愛貓斑斑，沒想到一穿上後整個效果超棒，於是將這名「虎斑高中生」巧妙地結合A片封面的圖，沒想到一分享到臉書上立刻引發6千多名網友暴動，紛紛激動的表示，「跪求番號！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主在臉書社團「愛貓聯盟」PO出這張照片並心虛表示，「放這個應該可以吧...？」畫面中的右側，明顯可以看到「清純の高校生」6個大字，甚至註解「制服X解禁」；只見身穿水手服的斑斑，對著鏡頭露出無辜水汪汪的大眼，一旁更是擺出姿勢撩人的動作，例如雙腿開開、吐舌頭、屁股翹高等......。

請繼續往下閱讀...

虎斑貓下海拍謎片，網暴動求番號。（圖／飼主Cindy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲是不是超無違和感呢～（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

虎斑貓下海拍謎片，網暴動求番號。（圖／飼主Cindy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲斑斑親人又愛撒嬌，而且沒有地雷喔！（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

目前一歲大的斑斑是隻米克斯小女生，個性和大部分的貓咪不太一樣，因為牠非常親人又愛撒嬌，只要是看到主人在家，牠一定有8成的時間都會跟緊緊黏踢踢。飼主Cindy說，「斑斑是我最近跟中途收養的，牠身體沒有雷點，旁人怎麼摸都沒關係，最大的興趣是找人拍屁屁，每次都屁股對著我一直叫我拍。」

這張萌虎斑扮高中生「下海拍謎片」的照片迅速累積了6千多個按讚數，甚至被將近9百人分享到各個寵物社團，數百位奴才看到後在底下留言說，「老司機等等我」、「跪求番號」、「那個碼的部位...」、「高手在民間XDD」、「求無碼版的」、「該不會是公的吧」、「自己的罐頭自己賺」、「虎斑我很可以」、「哪裡可以預購？」

虎斑貓下海拍謎片，網暴動求番號。（圖／飼主Cindy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼斑斑是飼主領養的喵星人，個性親人而且還很喜歡被拍屁股。（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

虎斑貓下海拍謎片，網暴動求番號。（圖／飼主Cindy授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

也有不少人打趣地笑說，「臉紅心跳的劇情」、「那麼可愛一定是男生」、「不要浪費才能....那麼哪裡能買得到呢？？？」、「太厲害了吧～超有梗！喵喵超可愛」、「動物界的女優」、「我家這隻也很會制服誘惑」、「這看了鼻血流不完，太刺激了」、「左邊的馬賽克真的很母湯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 打工虎斑貓謎片貓咪高中生番號

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

汪汪求出門使出必殺技｢屁屁壓頭｣　把拔：臭死了

洗窗工人「高空」陪玩貼窗索吻 喵回親甜炸...網：..

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：..

寵物訓練師-嘗試新款貓砂到底該不該混沙？

Jessica Law羅明嘉-澤／陸龜迷宮大挑戰！

浪浪別哭-真怕養出小傲嬌？來看浪浪等家的狗會做哪些..

【侑敏頻道】又有飛碟！兔寶開心到瘋掉

好味小姐-【貓日常】真的準！？從貓咪手相透視性格

隱藏驚喜包！凍齡汪「4個月→2歲長一樣」　網驚：笑..

西螺小黃抱緊鐵門：我不要打針～　主人崩潰請醫生來...

養半年多的貓女兒「突然多了蛋蛋」　媽崩潰：醫生都傻..

「蘭嶼豬寶寶」大啖植栽、仙人掌　保育員驚呼：怎麼這..

鬆獅被勒令坐後座　秒變「生無可戀胖海豹」一轉彎滾到..

打工賺罐頭！萌虎斑扮高中生「下海拍謎片」　6千人暴..

這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：..

這什麼品種？聖上戴小小兵頭套　「搖頭摸黑逛大街」…..

她被雷打到「現在必須去收容所」　看到這張臉才知一切..

滑翔翼男降落奇遇袋鼠「迎接」　下一秒被當沙包暴打

宋兆文／只有瞎掰媒體　沒有凱子軍購

打到拐杖斷！惱羞阿伯「沒帶優待証」　女司機遭狂毆5..

川金發酵平壤旅遊人數暴增！北韓吃不消18日起單日僅..

青年盃／鄭兆村標槍81公尺89破大會　首試全程助跑..

林管處成功站擕學童校園植樹　授植樹秘訣環教扎根

國際大通投顧董座賣房　「寶徠花園廣場」1.7億成交..

林光宇砍護理師7刀只判1年　成醫開刀房兇殺案判決理..

蔡英文若來台中不配合交管？　盧秀燕幕僚：只是比喻

「比利時愛馬仕」把包包提把變手環　價格飆破19萬

上班族注意了！一天喝「8杯水」剛剛好　茶、咖啡無法..

寵物動物熱門新聞

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

惡霸佔車位睡覺　竟還要求車主幫..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

認養浪浪變教練　5點門口堵老闆

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

賞雪被這屁屁嚇到「後院有一隻野..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

現在必須去收容所！看到牠才知是..

準備開罵！狗衝廁所低頭發抖好萌

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

聊天聽到怪聲　轉頭見貓說夢話笑..

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

讀者迴響

熱門新聞

鸚鵡討債怒嗆「阿公還錢」笑翻網

惡霸佔車位睡覺　竟還要求車主幫..

大白鷺排排站！牠「穿錯衣服」列..

認養浪浪變教練　5點門口堵老闆

媽讚新洗髮精超好用　她領悟後噴..

賞雪被這屁屁嚇到「後院有一隻野..

為了陪牠！爸轉行開小黃約好合葬

跟豹自拍跨護欄被咬　動物園回應..

現在必須去收容所！看到牠才知是..

準備開罵！狗衝廁所低頭發抖好萌

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭..

聊天聽到怪聲　轉頭見貓說夢話笑..

喵小主「這姿勢」侍寢未來鏟屎官

汪錯認爸背影落淚　她蹲路邊陪哭

聖上欽點！寶寶剃頭長出「貓掌」

最新影片

更多

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖秒露餡

汪汪求出門使出必殺技｢屁屁壓頭｣　把拔：臭死了

洗窗工人「高空」陪玩貼窗索吻 喵回親甜炸...網：這層要洗多久

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面