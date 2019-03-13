打工賺罐頭！萌虎斑扮高中生「下海拍謎片」　6千人暴動：跪求番號

▲飼主巧妙地將愛貓照片結合A片封面的圖，沒想到引發6千多名網友暴動！（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

與其在奴才面前賣萌討罐罐，不如靠自己的能力去賺。住在台北的飼主Cindy是名平面設計師，前陣子她買了件水手服造型的寵物衣給愛貓斑斑，沒想到一穿上後整個效果超棒，於是將這名「虎斑高中生」巧妙地結合A片封面的圖，沒想到一分享到臉書上立刻引發6千多名網友暴動，紛紛激動的表示，「跪求番號！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主在臉書社團「愛貓聯盟」PO出這張照片並心虛表示，「放這個應該可以吧...？」畫面中的右側，明顯可以看到「清純の高校生」6個大字，甚至註解「制服X解禁」；只見身穿水手服的斑斑，對著鏡頭露出無辜水汪汪的大眼，一旁更是擺出姿勢撩人的動作，例如雙腿開開、吐舌頭、屁股翹高等......。

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▲是不是超無違和感呢～（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲斑斑親人又愛撒嬌，而且沒有地雷喔！（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



目前一歲大的斑斑是隻米克斯小女生，個性和大部分的貓咪不太一樣，因為牠非常親人又愛撒嬌，只要是看到主人在家，牠一定有8成的時間都會跟緊緊黏踢踢。飼主Cindy說，「斑斑是我最近跟中途收養的，牠身體沒有雷點，旁人怎麼摸都沒關係，最大的興趣是找人拍屁屁，每次都屁股對著我一直叫我拍。」

這張萌虎斑扮高中生「下海拍謎片」的照片迅速累積了6千多個按讚數，甚至被將近9百人分享到各個寵物社團，數百位奴才看到後在底下留言說，「老司機等等我」、「跪求番號」、「那個碼的部位...」、「高手在民間XDD」、「求無碼版的」、「該不會是公的吧」、「自己的罐頭自己賺」、「虎斑我很可以」、「哪裡可以預購？」

▲▼斑斑是飼主領養的喵星人，個性親人而且還很喜歡被拍屁股。（圖／臉書粉專「C貓日常 Banban & Cz」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



也有不少人打趣地笑說，「臉紅心跳的劇情」、「那麼可愛一定是男生」、「不要浪費才能....那麼哪裡能買得到呢？？？」、「太厲害了吧～超有梗！喵喵超可愛」、「動物界的女優」、「我家這隻也很會制服誘惑」、「這看了鼻血流不完，太刺激了」、「左邊的馬賽克真的很母湯」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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