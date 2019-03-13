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姐姐來接放學！黑嘴黃走廊「百米爆衝」　小飛象耳擺動超搶戲

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姐姐來接放學！狗狗走廊百米爆衝。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米克斯嘟嘟好知道姐姐要來接牠，開心的從二樓奔到一樓。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）　

寵物小組／採訪報導

學生們每天最期待的莫過於放學時段，當下課鐘響起，每個人都跑得像一縷煙似的。桃園有隻可愛的米克斯嘟嘟好，每次當牠從動物醫院洗完澡，聽到姐姐要來接牠的時候，都會激動地從二樓跑到一樓門口要來討抱抱，溫馨又逗趣的模樣讓上千名網友看了直呼，「好療癒～」

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飼主黃品璇日前在寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並註解，「這是我家嘟嘟好每次洗完澡從動物醫院放學的樣子！」畫面中可以看到，嘟嘟好得知姐姐在一樓等待的消息，開心的奔下樓，完全不理會在後方的美容師；只見牠的飛機耳跑到變成小飛象耳，在空中擺動的樣子特別可愛，仔細一看，牠甚至還有些腳軟呢！

姐姐來接放學！狗狗走廊百米爆衝。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘟嘟好小時候的模樣。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）　

姐姐來接放學！狗狗走廊百米爆衝。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嘟嘟好和好姐妹憨吉。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）　

目前一歲五個月大的嘟嘟好是隻米克斯小女生，家人都習慣叫牠嘟欸、啊嘟，個性活潑又親人，而且非常喜歡洗澡。姐姐說，「每次我們會在動物醫院樓下等牠，有時候是美容師帶，有時候牠會自己下來，我就想說把牠每一次開心的樣子用慢動作記錄下來，因為牠都非常激動跑來抱我們，有時候還會漏尿哈哈！」

這段視頻貼出不到一天的時間，就累積一千多個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「汪：哇～可以回家了，好高興喔！」、「衝吧，旋風孩子」、「有夠可愛的」、「直接撲倒嗎哈哈」、「配上賭神音樂XDD」、「眉毛太可愛惹～」

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姐姐來接放學！狗狗走廊百米爆衝。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲姊妹倆為了一顆球撕破臉。（圖／飼主黃品璇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）　

更多精采影音：

關鍵字： 黃品璇米克斯洗澡狗狗有點毛毛的

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